حاول أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي, تجميل صورة الإمارات, في رده على سؤال حول مخططات أبو ظبي الخبيثة لمواجهة قطر عسكريا.

وقال قرقاش في تصريحات لشبكة “سي أن أن”، على خلفية مشاركته بمنتدى دافوس بسويسرا، إن هذا الأمر غير ممكن، نافيا بشكل قاطع نية الإمارات تحويل الخلاف مع قطر إلى مواجهة عسكرية.

وفي تعليقه على التصريحات الإماراتية التي تفيد ب”تحرش” قطر بطائراتها المدنية، قال إن الدولة ستذهب بشكل قانوني لمنع قطر من التدخل بالملاحة الدولية.

وأضاف: “سنحاول الحصول على مناطق تدريبنا، بعيدا عن الأجواء القطرية نحو الأجواء السعودية لتجنب ذلك”.

وختم قرقاش تصريحاته، بالقول إن مسألة إعادة العلاقة مع الدوحة، مرتبطة بتغيير الأخيرة لسلوكها، وفق قوله.