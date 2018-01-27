نشرت وكالة “رويترز” مقابلتها بالصوت والصورة مع رجل الأعمال السعودي الملياردير الوليد بن طلال، من مكان احتجازه في فندق “الريتز-كارلتون” بالعاصمة السعودية الرياض.

وظهر الوليد بن طلال بلحية غزاها الشيب، وأخذ مراسلة الوكالة في جولة بمكان احتجازه، قائلاً إن كل شيء على ما يرام، ويتواصل مع أهله، ومع مكتبه في المملكة.

ويحتجز الوليد بن طلال منذ ما يزيد على شهرين مع عشرات المشتبه بهم الآخرين.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الأمير الوليد، أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة، علنا منذ احتجازه.

وقال الأمير الوليد في المقابلة التي جرت بعد قليل من منتصف ليل الجمعة ”لا توجد اتهامات. هناك بعض المناقشات بيني وبين الحكومة… أعتقد أننا على وشك إنهاء كل شيء خلال أيام“.

وقال إن أحد الأسباب الرئيسية للموافقة على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات، مشيرا إلى وسائل الراحة من مكتب خاص وغرفة طعام ومطبخ في جناحه بالفندق حيث تخزن وجباته النباتية المفضلة.

وتوقع الأمير الوليد تبرئته من ارتكاب أي مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام.

وقال الأمير الوليد إن قضيته تستغرق وقتا طويلا، لأنه مصمم على تبرئة ساحته تماما، لكنه يعتقد أن القضية انتهت بنسبة 95%.

وأضاف: “هناك سوء فهم ويجري توضيحه، لذلك أود البقاء هنا حتى ينتهي هذا الأمر تماما وأخرج وتستمر الحياة”.

وأكد لوكالة رويترز إنه يعتزم مواصلة الحياة في السعودية بعد إطلاق سراحه.