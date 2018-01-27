تتواصل الهجمة الموسعة على دولة تركيا التي توزعت بين الشاشات السعودية والإماراتية والمصرية لتشويه تاريخ الدولة العثمانية عبر إختلاق الأكاذيب وزرع الفتنة بين الأتراك والعرب .

وخصصت القنوات السعودية الفضائية حلقات خاصة عبر برامج متنوعة، لمهاجمة تركيا ورئيسها أردوغان وتأجيج العلاقات التركية العربية من خلال تغيير الحقائق التاريخية المرتبطة بفترة حكم الدولة العثمانية .

العميد السعودي حسن الشهري وصف الدولة العثمانية بـ”الاستعمارية”، واتهمها بأنها سلمت فلسطين لليهود “نكاية للعرب”، على حد زعمه.

وأضاف الشهري:” الدولة العثمانية لم تكن دولة خلافة بل كانت دولة استعمار”.

وقبل نحو شهر، أعاد وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد نشر تغريد اتهمت فخري باشا – قائد عثماني – بارتكاب مجازر بحق أهل المدينة المنورة خلال فترة حكمه للمنطقة، ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرد عليه قائلاً:” أين كان جدك حين كان فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة؟”.