وصف الطفل الفلسطيني زياد الفاخوري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “بالزعيم البطل الوحيد الذي وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني”، داعياً الزعماء العرب للتعلم والاقتداء بالرئيس التركي.

وتابع الطفل الفاخوري في فيديو جديد نشرته وسائل إعلام تركية، قائلاً:” أردوغان حبيب الشعب وكل الشعب الفلسطيني بحبك”.

وأضاف الطفل الفلسطيني في مدحه لأردوغان:” حبيب الشعب الفلسطيني وكل إنسان حر”، ووصف من لا يحب أردوغان بأنه “ليس من الأحرار وليس لديه مخ”.

وزياد الفاخوري، طفل في الثالث من عمره يحظى بشعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بإعتباره أصغر يوتيوبر في العالم .

وشهدت الفترة الأخيرة حراك تركي واسع ومواقف جادة بشأن قرار ترامب الذي أعلن فيه القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وعقب إعلان ترامب؛ دعت تركيا لعقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي وهدد الرئيس أردوغان بقطع العلاقات مع الاحتلال.

وعلى إثر ذلك توقعت مصادر سياسية إسرائيلية إمكانية تأزم العلاقة مع أنقرة بسبب مواقفها المضادة لقرارات ترامب بشأن القضية الفلسطينية وهجوم الرئيس التركي المتواصل على حكومة الاحتلال .