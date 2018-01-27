في واقعة تعكس مدى الانحدار والتدني الذي وصل إليه الإعلام السعودي من أجل منافقة “ابن سلمان” والتطبيل لسياساته، خرج إعلامي سعودي ليصف القطريين بـ”الحشرات” التي اخترقت الكويت وذلك بعد أن جن جنون النظام بالمملكة عقب زيارة وفد كويتي رفيع المستوى إلى الدوحة، وتقديم الشكر لأمير قطر بعد رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية.

وفي مقطع تم تداوله على نطاق واسع، شن الإعلامي السعودي في لقائه على قناة “24 الرياضية” السعودية هجوماً على قطر لوقوفها مع الكويت، وذلك خلال برنامج “سوالف رياضية” قائلا:”الحشرات القطرية اخترقت الكويت واخترقت لحمته وتغذي الفتن هناك”.. حسب زعمه.

هل تتخيلون أن تصف وسيلة إعلام خليجية رسمية ( تلفزيون سعودي ) شعبا خليجيا بالحشرات ..؟!

والله إن إعلام الصهاينة لم يفعلها مع الشعب الفلسطيني ..

هذا هو مستوى الإنحطاط الذي وصل إليه إعلام دول الحصار وإعلامييها ..

قبحكم الله .. لا أخلاق الإسلام ولا مروءة الجاهلية .. pic.twitter.com/RM9IirexgR — جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 27, 2018

وقوبلت هذه التصريحات المسيئة التي تدل على فجر في الخصومة دون مراعاة لأصول أو أخلاق، بسيل من الانتقادات والهجوم اللاذع على النظام السعودي وإعلامه المأجور.

لا حول ولا قوة إلا بالله وين الأخوة وين صلة الرحم وين حق الجوار فجور في الخصومة الى هالحد — AAAA (@6b779181bc6a443) January 27, 2018

الله يبعد شرهم عنا ، للأسف اعلامهم وصل الى اعلى درجات الحضيض بشهاده العقلاء في دول الحصار ، الله يهديهم — hard 2 get{18-Dec} (@hard2get222) January 27, 2018

قطر عبرت ولن تنظر إلى الوراء فقد سارت واصبحتم لا تمثلون لها الا ذكرى كابوس جثم على الصدور سنين عددا حتى ازاحه الله .. اذهبوا غير مأسوف عليكم أيها الاجلاف. — abu obaida (@abuobaida1973) January 27, 2018

لانه حشره وصدقني يرى نفسه نكره ويعلم انه في عالم المطبلين حشررررررره — الاخصائيه النفسيه (@ameera_alishaq) January 27, 2018

والله اخلاق كفار قريش لم تصل الى ذلك فقد كان فيهم اهل نخوة وكسر حصار الشعب مثل المطعم بن عدي وفعلا صدق رسول الله لما ذكر ايات المنافق

واذا خاصم فجر — sarhan addel (@sarhan22000) January 27, 2018

لا حول ولا قوة إلا بالله لكننا سنقول له النمرود أكبر عصاة الأرض أنهاه الله بحشرة الحشرات جند من جنود الله سيسلطها الله عليه ليعرف قيمتها في الخلق وليعلم أن الدنيا بأكملها لا تزن عند الله جناح بعوضة — سارة علي الخاطر (@sara_alkhater7) January 27, 2018

يشار إلى أنه على خلفية الأزمة المتصاعدة بين البلدين؛ إثر زيارة وفد كويتي رفيع المستوى إلى الدوحة، وتقديم الشكر لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ بسبب الدور الكبير الذي أدته بلاده في رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية، بعد معاناةٍ أكثر من عامين كاملين، شنت قناة “24 الرياضية” السعودية هجوماً على الكويت؛ لوقوفها مع قطر، خلال برنامج “سوالف رياضية”.

وقالت في تقرير لها: “إن كان أشقاؤنا في الكويت نسوا من الذي جنَّد ودرَّب الإرهابيين في قطر، فإننا بالسعودية لن ننسى، وإن كان أشقاؤنا في الكويت يخشون من التأثير القطري عليهم ولذلك يجاملونهم، فإننا في السعودية لا نخاف ولا نجامل وسنعاملهم كالحشرات”.

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو الماضي، كسرت وسائل إعلام محسوبة على أبوظبي والرياض، الخطوط الحمراء كافة، وحرّضت على الدوحة، إلى جانب استخدام أسلوب “الترغيب والترهيب”؛ من أجل استمالة بعض الدول وانحيازها إلى دول حصار قطر؛ وإلا فإنها ستكون في مرمى أذرع السعودية والإمارات الإعلامية.