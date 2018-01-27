في واقعة تعكس مدى الانحدار والتدني الذي وصل إليه الإعلام السعودي من أجل منافقة “ابن سلمان” والتطبيل لسياساته، خرج إعلامي سعودي ليصف بـ”الحشرات” التي اخترقت الكويت وذلك بعد أن جن جنون النظام بالمملكة عقب زيارة وفد كويتي رفيع المستوى إلى الدوحة، وتقديم الشكر لأمير بعد رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية.

 

وفي مقطع تم تداوله على نطاق واسع، شن الإعلامي السعودي في لقائه على قناة “ هجوماً على قطر لوقوفها مع الكويت، وذلك خلال برنامج “سوالف رياضية” قائلا:”الحشرات القطرية اخترقت الكويت واخترقت لحمته وتغذي الفتن هناك”.. حسب زعمه.

 

 

وقوبلت هذه التصريحات المسيئة التي تدل على فجر في الخصومة دون مراعاة لأصول أو أخلاق، بسيل من الانتقادات والهجوم اللاذع على وإعلامه المأجور.

 

 

 

 

 

 

 

يشار إلى أنه على خلفية الأزمة المتصاعدة بين البلدين؛ إثر زيارة وفد كويتي رفيع المستوى إلى الدوحة، وتقديم الشكر لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ بسبب الدور الكبير الذي أدته بلاده في رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية، بعد معاناةٍ أكثر من عامين كاملين،  شنت قناة “24 الرياضية” السعودية هجوماً على الكويت؛ لوقوفها مع قطر، خلال برنامج “سوالف رياضية”.

 

وقالت في تقرير لها: “إن كان أشقاؤنا في الكويت نسوا من الذي جنَّد ودرَّب الإرهابيين في قطر، فإننا بالسعودية لن ننسى، وإن كان أشقاؤنا في الكويت يخشون من التأثير القطري عليهم ولذلك يجاملونهم، فإننا في السعودية لا نخاف ولا نجامل وسنعاملهم كالحشرات”.

 

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو الماضي، كسرت وسائل إعلام محسوبة على أبوظبي والرياض، الخطوط الحمراء كافة، وحرّضت على الدوحة، إلى جانب استخدام أسلوب “الترغيب والترهيب”؛ من أجل استمالة بعض الدول وانحيازها إلى دول حصار قطر؛ وإلا فإنها ستكون في مرمى أذرع السعودية والإمارات الإعلامية.