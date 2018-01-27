أعلن محامي رئيس أركان الجيش المصري السابق، سامي عنان، السبت، أنه قابل الأخير في مكان احتجازه، وذلك بعد خمسة أيام من إعلان اعتقاله.

وكشف ناصر أمين، في تغريدات له على “تويتر” عن مكان احتجاز عنان، قائلا: “أنهيت حالا زيارة الفريق سامي عنان في محبسه بالسجن الحربي”.

انهيت حالا زيارة الفريق سامى عنان فى محبسه بالسجن الحربى .. — NasserAmin (@NasserAmi) January 27, 2018

ولم يدل محامي عنان بتفاصيل أكثر عن الزيارة في السجن الحربي.

وقبل ذلك، كتب أمين على “تويتر” قائلا: “قبلت وكالة الفريق سامي عنان لأكون محاميا مدافعا عنه لإيماني ببراءته وحقه في أن يحظى بمحاكمة علانية تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة والمنصفة”.

قبلت وكالة الفريق سامى عنان لاكون محاميا مدافعا عنه لايمانى ببراءته وحقه فى ان يحظى بمحاكمة علانيةتوافر فيها… https://t.co/5HyqhqMNZB — NasserAmin (@NasserAmi) January 27, 2018

يشار إلى أن سمير سامي عنان، نجل رئيس الأركان الأسبق، كان قد أعلن تكليف ناصر أمين، محاميا عن والده، حسبما نقلت مواقع محلية.

وكان عنان قد أعلن في وقت سابق ترشحه للانتخابات الرئاسية في مصر بمواجهة رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي.

والثلاثاء الماضي، أذاع التليفزيون المصري بيانا للقيادة العامة للقوات المسلحة عن استدعاء سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق بشأن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال بيان الجيش المصري، إن عنان لم يحصل على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة على الترشح لانتخابات الرئاسة.

واتهم البيان عنان بالتزوير في محررات رسمية، وقام بإدراج اسمه في قواعد بيانات الناخبين، بالمخالفة للقواعد والضوابط المتبعة من العسكريين، ما يستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

وأضاف أن “بيان عنان المصور الذي أعلن فيه نيته الترشح في انتخابات الرئاسة تضمن تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بهدف الوقيعة بينها وبين الشعب”.