قال الكاتب والإعلامي القطري ، إن لم تراع حقوق الجيرة وأخوة الاسلام بل فجرت في الخصومة وأصبحت منحطة اخلاقياً وسياسياً وإعلامياً  كالإمارات تماماً والبحرين.

 

وأوضح العمادي في تغريدات له عبر تويتر، إن كل ما في السعودية احترق من نظام واستثمار واقتصاد وفنانيين واعلام بسبب الانحطاط السياسي والأخلاقي .

وتشهد المملكة العربية السعودية سلسلة تغييرات جريئة وغير مسبوقة بفعل سياسة ولي العهد التي وصفت بـ”المتهورة” في محاولة منه لإحكام قبضته على كل مقومات المملكة قبل توليه خلفاً لأبيه .

 

ودفعت حماقة ابن سلمان لإعلان حصار وشن حملة اعتقالات واسعة في في السعودية تحت مزاعم الفساد وإيجاد أزمة على الساحة اللبنانية باحتجاز رئيس الوزراء سعد الحريري مؤخراً إضافة إلى استعداده لأن يكون محوراً رئيساً وضاغطاً على لتمرير صفقة القرن.