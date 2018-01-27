قال الكاتب والإعلامي القطري فهد العمادي، إن السعودية لم تراع حقوق الجيرة وأخوة الاسلام بل فجرت في الخصومة وأصبحت منحطة اخلاقياً وسياسياً وإعلامياً كالإمارات تماماً والبحرين.

وأوضح العمادي في تغريدات له عبر تويتر، إن كل ما في السعودية احترق من نظام واستثمار واقتصاد وفنانيين واعلام بسبب الانحطاط السياسي والأخلاقي .

كل ما في السعودية احترق ..

من نظام واعلام وفنانين وإقتصاد واستثمار بسبب الانحطاط الاخلاقي والسياسي .. — فهد العمادي (@fahedalemadi) January 27, 2018

وتشهد المملكة العربية السعودية سلسلة تغييرات جريئة وغير مسبوقة بفعل سياسة ولي العهد محمد بن سلمان التي وصفت بـ”المتهورة” في محاولة منه لإحكام قبضته على كل مقومات المملكة قبل توليه خلفاً لأبيه الملك سلمان بن عبد العزيز .

ودفعت حماقة ابن سلمان لإعلان حصار قطر وشن حملة اعتقالات واسعة في في السعودية تحت مزاعم الفساد وإيجاد أزمة على الساحة اللبنانية باحتجاز رئيس الوزراء سعد الحريري مؤخراً إضافة إلى استعداده لأن يكون محوراً رئيساً وضاغطاً على السلطة الفلسطينية لتمرير صفقة القرن.