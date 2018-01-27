أكد رئيس حزب غد الثورة المصرية أيمن نور، أن الرهان الأمريكي والغربي على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بات مغتزلاً لأقصى درجة في رهان إسرائيلي ومن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الإدارة الأمريكية.

وقال نور في حديث تلفزيون، إن الرأي العام الإسرائيلي والأوروبي والإقليمي ينظر نظرة حقيقية وواقعية للسيسي وحجم المخاسرة من الرهان عليه.

رئيس حزب غد الثورة أيمن نور: الرأي العام العالمي أصبح يُدرك حقيقة #السيسي، وظهر هذا الرجل سينكشف قريباً.@liliandaoud @AymanNour pic.twitter.com/BBorxWahVg — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 27, 2018

وأشار أن الرهان الإسرائيلي على السيسي يبقى مرتبطاً بمشروع صفقة القرن وبعض العلاقات الإقليمية مثل التي مع الإمارات ودول أخرى.

وتابع رئيس حزب غد الثورة قائلاً:” السيسي مرتبط بغرض سينتهي خلال شهور قليلة وسينكشف ظهر هذا الرجل بالكامل قريباً”.