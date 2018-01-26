يبدو أن الشاعر السعودي المعروف زياد بن نحيت، قد تعلم الدرس جيدا بعد أن سجنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سبتمبر الماضي ثم أطلق سراحه بعدها بـ 3 أشهر، حيث لم يكتفي بأنه تحول من مادح لقطر إلى شاتم لها فقط، بل خرج أمس بقصيدة جديدة تخطى فيها الأرقام القياسية في (منافقة ابن سلمان) حتى رفعه لدرجة الألوهية.

وتحت عنوان “محمد بن سلمان سيف الدولة” أطلق “بن نحيت” قصيدته بالأمس، الذي زاد بها (جرعات التطبيل) بشكل مبالغ فيه لولي العهد السعودي، حيث شبهه بالله قائلا إنه “ينزل المطر ويزيد الإيمان”.

وكان الشاعر زياد بن نحيت، هو أحد الشعراء الذين هاجموا الإعلام السعودي، عقب قطع العلاقات مع قطر، الأمر الذي أثار تحفظ قوى الأمن السعودية التي صنفته ضمن من أسمتهم “داعمي الارهاب” وقامت باعتقاله، وسريعا تحول الشاعر لسب قطر ومنافقة “ابن سلمان” على غرار “مطبلي المملكة من الكتاب والمغردين” فشفع له ذلك عند ولي العهد السعودي الذي أطلق سراحه بعد قصيدة لابنه “نايف” ناشد فيها “ابن سلمان” إطلاق سراح والده.

ودشن ناشطون بتويتر هاشتاغا حمل عنوان اسم القصيدة الخاصة بالشاعر السعودي (#سيف_الدوله_محمد_بن_سلمان ) شنوا فيها هجوما عنيفا على “ابن نحيت” الذي وصفوه بـ(الجبان المنافق).

ماتنلام يابن نحيت هذه الكلمات من نتاج (الحاير)

غيرك من قادة القوم ركع ويسبح بحمد MBS

علماً إنه من زوار (الرتزكارلتون) #سيف_الدوله_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/Bo4dusWRzF — فارس (@MBNsaudi) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

#سيف_الدوله_محمد_بن_سلمان

معول هدم مكتسبات الدولة و اقتصادها و سارق ثرواتها و جلاد احرارها و مفكريها و واضع اهل العقول النيره في زنازينها انه الدب الداشر الاحمق الشرس الطامع المجنون محمد بن سلمان — وزير الحقيقة (@truthminister_f) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

#سيف_الدوله_محمد_بن_سلمان مايفيدك التطبيل يبن نحيت .. يوم جبت العيد ذبوك بالحاير مانفعك هذا التزبيط يامحمد… pic.twitter.com/xY5EWbZj5j — Abdullah_عبدالله🇸🇦 (@i_3badi2020) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

#سيف_الدوله_محمد_بن_سلمان

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أتمنى من سيف الدولة !!!

إنه يقص هيئة الترفية التي فعالياتها تغضب الله وثُم لا ينزول المطر

فعاليات مختلطه بالنساء والرجال يتراقصون على أغاني ومعازف مغني كافر في حائل.

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pic.twitter.com/ttMrtV1HtI — محمد العبدالله (@Dr_mo7ammad_) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

كما عبر البعض عن استيائهم الشديد من تشبيه “ابن نحيت” لـ”ابن سلمان” بالإله ينزل المطر من السماء، مشيرين إلى أن نفاقه قد يدفع به للكفر البواح حيث أن هذه الصفات لا تنسب إلا لله.

#سيف_الدوله_محمد_بن_سلمان:امدح مافي مشكلة بس ياحيوان مو توصف محمد بن سلمان بي انه الله ينزل المطر ويقضي على الفاسد ويزيد الإيمان بي شوفته باقي تقوله له صلى الله عليه وسلم — العتيبي511 (@zaz511zsz) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

اثارتني جدًا بعض الاوصاف التي لا يجب أن تُصرف إلا لله! ١- فلقت البحر

٢-اذا الامزان تمطر غيث،يمناك امطرت امزان

٣-طموحات الكواكب حلمها تآصل لسلطانك

٤-اقول انسان احياناً واحياناً مهوب انسان، ملاك الله عطاك اطيب مزايا #زياد_بن_نحيت #سيف_الدوله_محمد_بن_سلمان — فِكرة! (@_fikrh_) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

#سيف_الدوله_محمد_بن_سلمان

نعم انه السيف المسلط على رقاب المصلحين والأخيار من الشعب المستضعف ،الا لعنة الله على القوم الظالمين — عفوية🤐 (@1_mrj0) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

#سيف_الدوله_محمد_بن_سلمان أصبح البعض يفقد مصداقيته وينزل الى مستوى الطبل ولا تعلم لماذا ، التاريخ لن يرحم كل منافق متلون. العزة لله سبحانه وتعالى. — Rashid Almarhbi (@RashidAlmarhbi) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

وتناول آخرون قصيدة الشاعر السعودي بسخرية واسعة، متسائلين كيف لمن خرب البلاد وأهلك العباد أن تطلق عليه هذه الصفات؟.. حسب وصفهم.

#سيف_الدوله_محمد_بن_سلمان

.

.

أتمنى من سيف الدولة !!!

إنه يقص هيئة الترفية التي فعالياتها تغضب الله وثُم لا ينزول المطر

فعاليات مختلطه بالنساء والرجال يتراقصون على أغاني ومعازف مغني كافر في حائل.

.

pic.twitter.com/ttMrtV1HtI — محمد العبدالله (@Dr_mo7ammad_) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

الجيش الالكتروني يذكرني بشبيحة بشار الأسد مستعد يعطي الحاكم صفة الألوهيه#سيف_الدولة_محمد_بن_سلمان — ناصر. (@3laRbna) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

كان تلفزيون قطر الرسمي كشف في تقرير له نشره في أوائل يناير الجاري، عن كيفية تحول الشاعر السعودي زياد بن نحيت من مادح لقطر إلى شاتم لها، مذكرا بما حدث مع الشاعر العباسي علي بن الجهمي مع الخليفة “المتوكل” في بغداد، عاصمة الخلافة آنذاك.

وتطرق التقرير لمقطع الفيديو الذي نشره “ابن نحيت” في بداية الأزمة الخليجية اعترض فيه على أسلوب تناول الإعلام السعودي للخلاف مع قطر مستنكرا الانحطاط الأخلاقي الذي وصل له الإعلاميين السعوديين، الامر الذي تسبب في اعتقاله.

وقال “ابن نحيت” حينها: “اليوم ما يحدث بين قطر والمملكة العربية السعودية هو أمر طبيعي جدا وخلاف سياسي، ولكن الدور الذي قام به الإعلام السعودي سيء جدا جدا”.

وأضاف قائلا: “أجزم أنه لا يوجد عاقل يرضى بما يحدث.. ملاسنات وشتائم وناس ترتزق خلف هذه المواضيع”، مناشدا الجميع بالتوقف عن هذا الأسلوب.

واوضح التقرير ان هذه الكلمات كانت سببا بقيام السلطات السعودية بإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن، ليخرج بأمر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد مناشدة نجل “ابن نحيت” له.

إلا انه بعد أيام من الإفراج عنه، ظهر “ابن نحيت” وهو يهاجم قطر بأبيات شعرية قال فيها: ” وجهله يسلم الحرة وقراره على قطع العلاقة واجتمعنا على تأديبة الكلبة..وحصاره يبي ينبح مثل نبحة رفيقه معمر ليبيا قبل انتحاره..وتلقى الكلب بكرة وسط حفرة وجنب الحفرة عزمي بشارة..ويفرح شعبنا الشعب الخليجي ويعلن للملايين انتصاره”.