بعد الجدل الكبير الذي أثارته المذيعة بولا يعقوبيان، مذيعة تلفزيون “المستقبل” المملوك لرئيس الوزراء سعد الحريري بعد تقديم استقالتها على الهواء مباشرة، دون إبداء سبب هذه الاستقالة، تبين اليوم السبب الحقيقي لهذه الاستقالة.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط الجمعة، عن “يعقوبيان” قولها إنّها “ستترشح عن دائرة بيروت الأولى، وعلى لائحة المجتمع المدني”.

وأضافت “هناك مشروعًا انتخابيًا كبيرًا يتم العمل عليه، وننتظر أن نطلع الناس عليه قبل الحديث عن أي حظوظ بالفوز أو الخسارة”.

وفي جدل كبير أثارته بالأمس وبعد أسابيع من إجرائها المقابلة التي أثارت جدلا واسعا مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في أعقاب إعلانه المفاجىء عن استقالته من السعودية، قدّمت “يعقوبيان” استقالتها على الهواء مباشرة.

وأعلنت الإعلامية يعقوبيان مغادرتها تلفزيون “المستقبل”، على الهواء مباشرة ضمن برنامجها “انترفيوز”، ووجهت رسالة مختصرة ومعبّرة إلى الحريري والمشاهدين.

وقالت يعقوبيان التي تعتبر نجمة تلفزيون المستقبل للحريري: “أشكر رغبة الرئيس سعد الحريري بأن أستمر، لكن صار لازم اترك ما تزعل مني”، وأضافت: “أفتخر بمسيرتي في تلفزيون المستقبل، أفتخر أني عملت معك (الحريري) وأنك لبناني وغير فئوي، افتخر بتمسكك بي رغم كل أرائي التي لم تعجبك أحياناً”، وإلى متابعي برنامجها قالت: “أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. شكراً لوفائكم لهذا البرنامج وأشكر الزملاء”.

