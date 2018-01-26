أثار ما نشرته القناة الإسرائيلية الثانية، عن شراء رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، طائرةً خاصة بقيمة 50 مليون دولار، جدلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل، لا سيما في ظلّ تهديدات الرئيس الامريكي بقطع المعونات المخصصة للمساعدة الاقتصادية والأمنية عقابا لموقف السلطة الرافض لقرار “ترامب”، اعتبار القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

ودشّن نشطاء مواقع التواصل هاشتاغ #عباس_يشتري_طائرة تنديداً بما أسموه نهب أموال الشعب الفلسطيني من السلطة الفلسطينية.بحسب تعبيرهم

يشتري طيارة في الوقت الذي يجوع فيه الشعب في غزة .. وينهب ثوراته ..

وهذا شيء عادي ممن باعوا دينهم ووطنهم بثمن بخس#عباس_يشتري_طائرة#طائرة_عباس — إبراهيم الوادية – فلسطين 🇵🇸 (@ibrahimalwadia) ٢٥ يناير، ٢٠١٨

#غزة تعيش هذه الأوقات تعيش أصعب حالتها

يمنع شيك الشئون الإجتماعية عن محتاجينه

وتقطع كوبونة الوكالة

والموظف يحرم من راتب#الوضع_الاقتصادي بغزة ينهار و #عباس_يشتري_طائرة ب حوالي 50 مليون دولار#عباس ومن حوله ينهبون أموال الشعب الفلسطيني#انقذوا_غزة #قروب_جزائسطين#قروب_فلسطيني — نبـ✌ـض الاقصـ ✌ـى🇵🇸 (@qods2018) ٢٥ يناير، ٢٠١٨

مراعاة للظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا في القطاع..فخامة الرئيس يقرر فرض ضريبة القيمة المضافة 16% على شعب غزة.

شكرا لك فخامة الرئيس#انقذوا_غزة#قروب_فلسطيني #عباس_يشتري_طائرة — RaEd رائد الشريف ||GaZa💚 (@leaderraed) ٢٥ يناير، ٢٠١٨

احرجتنا بنضالك يا عباس ….

50 مليون يا عباس …

حسسني انه رئيس دولة سنغافوره … اللي استحوا ماتوا — Mohammad Abdo (@abdoqanadelo) ٢٥ يناير، ٢٠١٨

يشار الى ان مراسلة القناة الثانية “دانا ويس”، ذكرت نقلا عن مصدر إسرائيلي، أن 30 مليون دولار من ثمن الطائرة تم دفعه من أموال الصندوق القومي الفلسطيني الذي أسسته منظمة التحرير، و20 مليون من ميزانية السلطة الفلسطينية.

وتقول السلطة الفلسطينية، إنها تعاني من أزمة مالية، خاصة بعد القرار الأميركي تعليق مساعداتها للسلطة بمبلغ 300 مليون دولار.

وتبلغ موازنة السلطة تبلغ نحو 4.8 مليار دولار، يأتي الجزء الأكبر (70%) من الموازنة من الضرائب والمقاصة والرسوم الداخلية.

وحسب المزاعم الإسرائيلية، فأنه سيتم تسليم طائرة عباس إلى العاصمة الأردنية خلال الأسابيع القادمة وستكون مخصصة لاستخدام رئيس السلطة الفلسطينية.