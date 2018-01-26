بث موقع “بي بي سي” عربي، تقريرا يشرح فيه آلية عمل أو ما يعرف بـ “” التابع للحكومة والذي يديره المستشار في الديوان الملكي .

 

وقال “بي بي سي” في تقريره إن هذه اللجان تشوش على أي معلومة حقيقية تنتقد السعودية أو تكشف حقيقة الأوضاع الداخلية وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها.

 

ويوضح التقرير اعتماد اللجان الإلكترونية على ، بصور حقيقية، وأسماء تعود لعائلات سعودية معروفة تنشر تغريدات غير حقيقية قدرت بـ 100 ألف تغريدة يوميا تصدر من المملكة.

 

وتعمل هذه الحسابات على إنشاء هاشتاغات ونشر تغريدات تصب في هدف واحد، وهو دعم الموقف السعودي ومهاجمة .