تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر 2000 طالب تركي وهم يؤدون العمرة على نفقة الحكومة التركية مكافأة لهم على حفظ القرآن.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الطلاب الأتراك وهم يخرجون من صحن المطاف بعد أدائهم أشواط الطواف السبعة.

وقد أثار الفيديو إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقدمين الشكر للحكومة التركية على دعمها لمثل هؤلاء الطلاب.

وكانت الحكومة التركية العلمانية التي تعاقبت على الحكم في تركيا منذ انقلاب 28 فبراير/شباط 1997قد سعت إلى فرض قوانين تحد من حريات المواطنين الدينية.

ولكن منذ تسلم حزب العدالة والتنمية سدة الحكم بدأت تلك العراقيل القانونية في الانهيار شيئا فشيئا، فبعد السماح للمحجبات بالدخول إلى المدارس والجامعات، نال أطفال تركيا الحرية في تعلم القرآن الكريم، على إثر القرار الوزاري الذي أصدرته الحكومة التركية عام 2011.

ويقضي القرار بالسماح للأهل بإرسال أطفالهم بشكل رسمي إلى دروس تعليم القرآن الكريم دون التقيد بأي سن أو مرحلة عمرية.