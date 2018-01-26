استمرارا لمسلسل أكاذيبه وافتراءاته على قطر لتشويه سمعتها بأوامر من محمد بن زايد منذ بدء الأزمة، خرج ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، ليهذي ويزعم أن قطر تمر بضائقة مالية خطيرة.

ودون “خلفان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) زاعما ما نصه:”قطر تواجه ضائقة مالية خطيرة”.

قطر تواجه ضائقة مالية خطيرة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

وتابع في تغريدة أخرى (افتكاساته الفضائية) التي يتقيأ بها كعادته دون الاستناد إلى أي مصدر أو ذكر أي دليل:”ديون قطر تفاقمت فوق المتوقع ثلاث مرات.”

ديون قطر تفاقمت فوق المتوقع ثلاث مرات. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

وأضاف زاعما:”قطر تبنت ربيعا وأتاها خريف …وهذا من سوء دراسة عاقبة الأمور..من حفر حفرة لأخيه وقع فيها.”

قطر تبنت ربيعا وأتاها خريف …وهذا من سوء دراسة عاقبة الأمور..من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

ولاقت تغريدات ضاحي خلفان هجوما عنيفا وسخرية واسعة حتى من قبل الإماراتيين أنفسهم، الذين شهدوا بأنه يغرد بالأمر ولا يفهم حتى معنى ما يغرد به مما يضعه دائما في مواقف محرجة.

بينما كان رد الإعلامية القطرية إلهام الكواري بمثابة (قصف جبهة) من العيار الثقيل على تغريدات ضاحي خلفان ومزاعمه.

حيث ردت “الكواري” في تغريدة لها رصدتها (وطن) على “خلفان” ومزاعمه بشأن تعسر قطر ماليا قائلة: “يكفى كذب ، إذا تبغي فلوس ارسل لك “.

يكفى كذب ، إذا تبغي فلوس ارسل لك 😃@Dhahi_Khalfan https://t.co/XbFK2BORsg — إلهام الكواري #قطر (@ilkuwariqa) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

يذكر أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قال في مقابلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن اقتصاد قطر ينمو بأسرع مما كان متوقعاً، وإن البلد المصدر للغاز مستعد بشكل جيد للتعامل مع الأزمة في علاقاته مع جيرانه.