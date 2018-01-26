قالت صحيفة “القبس” الكويتية إن وزارة الإعلام وقعت قرارا بإيقاف حفلتي المغنيين السعوديين رابح صقر وماجد المهندس بسبب إعادة نشر تغريدة مسيئة لوزير كويتي.

وقالت “القبس” إن صقر والمهندس أعادا نشر تغريدة رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ المسيئة للوزير الكويتي خالد الروضان ووصفه بـ”المرتزق”، عقب زيارته لقطر ولقائه مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

من جانبه قال إعلامي سعودي على حسابه بموقع تويتر إن المغنيين السعوديين محمد عبد الله وعبد المجيد عبد الله والبحريني راشد الماجد قرروا الاعتذار عن الغناء في الكويت بسبب ما وصفوه بـ”الإساءة” لفنانين سعوديين “وقفوا مع وطنهم” على حد وصفه.

وقالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن صقر والماجد استبعدوا من المشاركة في احتفالات “هلا فبراير” التي تقيمها الكويت بمناسبة العيد الوطني.