نفت قطر إشاعات تم تداولها خلال الساعات الماضية، عن خطاب لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يبث الليلة.

وأكد تلفزيون قطر عبر حسابه الرسمي على تويتر عدم صحة هذه المعلومات.

ودون في تغريدة رصدتها (وطن) ما نصه: “يتم تداول تغريدة قديمة لتلفزيون قطر نشرت بتاريخ 2017/7/21 حول خطاب سمو أمير البلاد المفدى ، حيث ننوه أن التغريدة قديمة ولا صحة لما يتم تداوله .. لذا وجب التنويه”.

يتم تداول تغريدة قديمة لتلفزيون قطر نشرت بتاريخ 2017/7/21 حول خطاب سمو أمير البلاد المفدى ، حيث ننوه أن التغريدة قديمة ولا صحة لما يتم تداوله .. لذا وجب التنويه https://t.co/clQmiFJQnv — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

وكانت كتائب “الذباب الإلكتروني” التابعة لدول الحصار، قد روجت لهذه التغريدة القديمة بعد أن حذفت تاريخها الأصلي، بهدف إثارة بلبلة ونشر أخبار كاذبة في قطر، الأمر الذي فطن له المتابعين سريعا وكذبته قطر رسميا.

#تنويه |> يتم تداول تغريدة قديمة لتلفزيون قطر نشرت بتاريخ 2017/7/21 حول خطاب سمو أمير البلاد المفدى ، حيث ننوه أن التغريدة قديمة ولا صحة لما يتم تداوله. #جريدة_الراية_القطرية #قطر pic.twitter.com/Dh6vekNthg — الراية القطرية (@alraya_n) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.