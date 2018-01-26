نفت إشاعات تم تداولها خلال الساعات الماضية، عن خطاب لأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يبث الليلة.

 

وأكد تلفزيون قطر عبر حسابه الرسمي على عدم صحة هذه المعلومات.

 

ودون في تغريدة رصدتها (وطن) ما نصه: “يتم تداول تغريدة قديمة لتلفزيون قطر نشرت بتاريخ 2017/7/21 حول خطاب سمو أمير البلاد المفدى ، حيث ننوه أن التغريدة قديمة ولا صحة لما يتم تداوله .. لذا وجب التنويه”.

وكانت كتائب “” التابعة لدول الحصار، قد روجت لهذه التغريدة القديمة بعد أن حذفت تاريخها الأصلي، بهدف إثارة بلبلة ونشر أخبار كاذبة في قطر، الأمر الذي فطن له المتابعين سريعا وكذبته قطر رسميا.

 

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

 

وتسعى وخاصة منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.