في فضيحة جديدة مدوية للنظام السعودي، وأكبر برهان على كذب وادعاءات الذباب الإلكتروني التابع لـ”ابن سلمان” ضد قطر، حاول سلمان الأنصاري مؤسس ورئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية “سابراك”، أو ما يعرف بـ -اللوبي السعودي في أميركا-، ترويج أكاذيب جديدة ضد قطر بخبر قديم عن حادث اتضح أنه وقع في السودان عام 2014.

ولأن (الغباء جند من جنود الله) كما يقولون، فقد فضح “الأنصاري” نفسه ونظامه، حيث نشر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” خبرا عن مقتل مواطن قطري بسبب سياسات القوات التركية في قطر.. حسب زعمه، ونشر صورة لمواطن غارق في دمائه أسفل أحد البنايات.

#Breaking: Qatari citizens are furious due to the latest actions by #Turkish forces inside #Qatar.

They brutally killed an innocent Qatari for an unknown reason yet. pic.twitter.com/oJjuqSvkJk

— Salman Al-Ansari (@Salansar1) ٢٥ يناير، ٢٠١٨