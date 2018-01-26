كشف المغرّد الشهير “مجتهد”، عن أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صادر لنفسه جميع أملاك الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد وهو نجل الملك الأسبق فهد بن عبد العزيز، ما عدا قصر في الرياض وقصر في جدة.

وأضاف “مجتهد” في تغريدةٍ نشرها الجمعة، أن عبد العزيز بن فهد تعرض لضغط شديد للتنازل عن جزء كبير من أملاكه في الخارج، لكنّه رفض ولا يزال يتعرض للضغط.

واشار إلى أن “عبدالعزيز” كان في البداية يعامل بشكل مستقل عن الأمراء ثم وضع معهم في فندق “الريتز كارلتون” ثم سجن الحائر شديد الحراسة.