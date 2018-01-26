استمرارا في مسلسل (المكايدة الصبيانية) الذي ينتهجه محمد بن زايد ضد قطر منذ بداية الأزمة، رفضت الإمارات مشاركة منتخب قطر للشطرنج في #بطولة_الشطرنج العربية التي تستضيفها إمارة الشارقة وتبدأ غدا، السبت، أولى فاعلياتها.

وأكد هذه المعلومات محمد المضيحكي أمين سر اتحاد الشطرنج بقطر.

ودون “المضيحكي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “لم يكتفي اتحاد الشطرنج الإماراتي برفض مشاركتنا في البطولة العربية التي ستبدأ غداً في مدينة الشارقة، انظر فقط الى “بوستر” البطولة لكي تعلم مدى سخافة هذا الفعل( دولة قطر بدون اي معلم).”

وتابع مهاجما حكام الإمارات الذين خلطوا كل مناحي الحياة بالأزمة السياسية الأخيرة: “من المؤسف ان نرى الرياضة وهي تستغل من بعض الجهلاء في أهداف غير الأهداف المنشودة.”

لم يكتفي اتحاد الشطرنج الإماراتي برفض مشاركتنا في البطولة العربية التي ستبدأ غداً في مدينة الشارقة، انظر فقط الى “بوستر” البطولة لكي تعلم مدى سخافة هذا الفعل( دولة قطر بدون اي معلم).

من المؤسف ان نرى الرياضة وهي تستغل من بعض الجهلاء في أهداف غير الأهداف المنشودة. @UN @FIDE_chess pic.twitter.com/s7hSDaUnMz — Mohamed Al-Medaihki (@almodiahki) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

وكان أمين سر اتحاد الشطرنج بقطر قد أكد في تصريحات له بمنتصف يناير الجاري، أن الإمارات لم توجه أي دعوة للاتحاد القطري للشطرنج للمشاركة في هذه البطولة.

وقال “المضيحكي” حينها لبرنامج “رياضة” في تلفزيون قطر، إن ذلك يعتبر زجا للرياضة بالسياسة كما حدث في السعودية خلال بطولة العالم للشطرنج، وغموض موقف منتخبنا من المشاركة حتى اللحظات الأخيرة بسبب عدم إصدار التأشيرات وكذلك رفض اللجنة المنظمة رفع العلم القطري، إلا أن تدخل الاتحاد الدولي للشطرنج ساهم في رفع العلم رغماً عن أنف اللجنة المنظمة لبطولة العالم في السعودية، وشارك منتخبنا في المنافسات.