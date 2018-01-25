طلب المدعي العام التمييزي اللبناني، الادعاء على الإعلامي الساخر، هشام حداد، على خلفية تطرقه في حلقة من برنامج “لهون وبس” لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وقد أحالت النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون الادعاء إلى محكمة المطبوعات بجرم المادة 23 من القانون104/77.

ويقدم حداد برنامج “لهون وبس” الساخر على قناة LBCI. والحلقة موضوع الشكوى القضائية كانت قد عُرضت في الثاني من يناير/كانون الثاني الحالي، ما يطرح أسئلة حول التحرك بشأنها في الوقت الحالي.

وكان حداد يسخر من توقعات اللبناني ميشال حايك في ليلة رأس السنة، حيث نصح الأخير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالتخفيف من أكل الوجبات السريعة، فسخر حداد قائلاً “مع كل ما يحصل في المنطقة، تنصحه أن يتوقف عن تناول الهمبرغر؟ أنا أنصحه أن يوقف الاعتقالات السريعة، أنصحه أن يوقف السياسات السريعة، الحملات السريعة، الضربات العسكرية السريعة، ولكن ما علاقتنا بالوجبات السريعة؟ إن زاد وزنه أم قلّ، ما هي علاقتنا؟ ما دخلنا بكوليستيرول ولي العهد؟ ما علاقتنا بتريغليسيريد الأمير؟ ما هذا؟”.

وبعد قرار الاستدعاء، انتشرت على “تويتر”، حملة متضامنة مع حداد. وكتب حداد عبر حسابه “حتى المقطع المقصود كان للتهكم على توقعات ميشال حايك… على كل، للحديث تتمة الثلاثاء القادم… #لهون_وبس_لدولة_القمع”.

واستنكر اللبنانيون حملات استدعاء إعلاميين في الفترة الأخيرة، متسائلين لماذا يحاكمون على ضحكتهم.