ردا على استدعاء الخارجية الكويتية للسفير السعودي لإبلاغه احتجاجا رسميا على تطاول المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ على وزير الصناعة والشباب الكويتي خالد الروضان، شنت الكتائب الإلكترونية المدعومة من الديوان الملكي هجوما عنيفا على الشعب الكويتي ولهجته المحلية.

وأطبقت الكتائب الإلكترونية عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا تهكميا بعنوان: “#يلا_نسوي_مسلسل_كويتي”، احتوى على مقاطع فيديو وعبارات تسيء للهجة الكويتية، والتراث الكويتي، من خلال ما يُعرض في المسلسلات التلفزيونية الكويتية.

#يلا_نسوي_مسلسل_كويتي لو تسون من اليوم الين تموتون مافيه امل تسون مثل كذا 🙂💔 هذا مازين 💔 pic.twitter.com/4eEpVoJONS — *.. لميـآء آلتميـمي (@l_altmimi90) January 25, 2018

#يلا_نسوي_مسلسل_كويتي فقط في المسلسلات الكويته

لما يحزن الرجل

تطلع لحيته بسرعه

مادري هو حزن ولا سماد

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه😂💔🏃🏻 — نايف العتيبٰـٓي (@Naiiif___511) January 25, 2018

#يلا_نسوي_مسلسل_كويتي تخيلت حياة الفهد في فلم اجنبي وكانت هذه النتيجة ههههههههههههههههههههههههخ pic.twitter.com/Bt2yGcRG8h — كل يوم معلومة طبية💊 (@Lomes2222) January 25, 2018

#يلا_نسوي_مسلسل_كويتي إذا انت تاكل التمر احنا نعد الفصم حبيبي 😠😂 — ❤ رمزيات ❤ (@pic_o0o_) January 25, 2018

#يلا_نسوي_مسلسل_كويتي

-شفيج؟

-مافيني شي

-وين ريوقي؟

– عندك جاي وجباتي وجسوم طرشته اليمعيه ييييب بخصم وقيمر

-انزين … وين الطماط ؟

-امبييه ، خلني ادق على جسوم يييب معاه

-لا … طرشي له مسج

فطرشت له وانتهت الحلقه الأولى

طبعا ٣٧٦٥ جلابيه و ٥٤٤٦٨ بيجاما قطن راح تنعرض في المسلسل — فليحان بس (@flihan17) January 25, 2018

انا إليّ راح أبوق الحلال بالنهاية #يلا_نسوي_مسلسل_كويتي — َ (@SvedaChin) January 25, 2018

وكان آل الشيخ وصف وزير الشباب الكويتي، في تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بـ”المرتزق”، في سابقة تخالف الأعراف الدبلوماسية كافة، وذلك بعد لقائه مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد الماضي.

وقدَّم الوفد الكويتي هدية لأمير قطر، تمثلت في قميص منتخب الكويت الذي تأهل به لكأس العالم 1982، وهو ما أثار غضب المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ.

ولم تكن هذه الإساءة الأولى لآل الشيخ بحق شخصيات كويتية، ففي نوفمبر 2018 هاجم الشخصية الكويتية البارزة أحمد الفهد، واصفاً إياه بأنه “أصغر من أن يُهدد المملكة العربية السعودية ورياضتها”، على حد قوله.

بدوره قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، إنه عاتب خلال لقائه السفير السعودي لدى البلاد، عبد العزيز الفايز، على إساءة تركي آل الشيخ.

وشدد قائلاً، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا): “نؤكد رفضنا واستهجاننا تلك الإساءة؛ لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية الحميمة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، ونحن على ثقة بأن الأشقاء في المملكة لن يقلُّوا عنا حرصاً على علاقاتنا الأخوية والبعد بها عن كل ما من شأنه المساس والإساءة إليها”.