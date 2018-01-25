قالت زوجة مصرية تدعى “أمينة” وتبلغ من العمر 28 عاما، إن زوجها لا يصلي ويقيم علاقات محرمة مع فتيات، لافتة إلى أن زوجها لا ينفق عليها ولا على أولادها الـ3 الصغار وينفق على نفسه فقط.

وأضافت “أمينة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “قلوب عامرة”، المذاع على فضائية “أون – إي”، وتقدمه الدكتورة نادية عمارة، أنها حاولت مع زوجها أن يتوقف عن تلك العلاقات، وتخشى من إقامة علاقة معه خوفا من أن تصاب بمرض من جراء تلك العلاقات.

واوضحت الزوجة، أنه يرفض ويدعي أنه يحصل منهن على أموال، مشيرة إلى أنه طلب منها عدم الزواج إذا توفي، وأن تقيم علاقة مع ابنها الصغير، قائلة: “كان بيقولي لو إنتي مت أنا مش هجيب مرات أب للعيال، وهعك بره وإنتي لو جرالي حاجة عكي مع ابنك”.