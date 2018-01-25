بعد ما شهدته الملاعب من فضائح في اعقاب القرار بالسماح للنساء السعوديات بالدخول للملاعب وخوفا من الضغط الاجتماعي المتوقع برفض هذا القرار، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي السعودي وليد الفراج مقدم برنامج “أكشن يا دوري” والمقرب من “ابن سلمان”، يشن فيه هجوماً عنيفاً على مشجعات نادي اتحاد جدة، اللاتي حضرن مباراة فريقهن أمام الاتحاد بكأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد صرح “الفراج” في إحدى حلقات برنامجه المذاع على قناة “إم بي سي”: “نؤيد دخول العائلات لكن لا نؤيد قلة الحياء، لموا أنفسكم لسنا في برشلونة، بعض المشجعات يجلسن في المدرج العلوي ويهتفن للاعبين”.

وأضاف: “ما في بأن نطالب بضغط اجتماعي بأن هذه الناس لازم تتلم”.

وكانت مواجهة اتحاد جدة والاتفاق قد شهدت تواجد للعائلات والسيدات السعوديات بشكل كبير، حيث تم بيع جميع التذاكر المخصصة لهم بالكامل قبل أيام من المباراة.

والتقطت عدسات البث التليفزيوني وكاميرات المصورين مشجعات اتحاد جدة في المدرجات متحمسات للغاية، ما أثار غضب البعض داخل السعودية.

وتصدرت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة السعودية للتطوير، المشجعات اللاتي حضرن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويأتي دخول العائلات إلى ملاعب كرة القدم السعودية، لأول مرة في التاريخ، تنفيذا لقرار رئيس الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية السعودية تركي آل الشيخ» بالسماح لهم بذلك منذ بداية عام 2018، بعد تأهيل 3 ملاعب لتكون جاهزة لدخول واستقبال العائلات.