تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لوزير الخارجية اليمني في الحكومة الشرعية عبد الملك المخلافي يدين فيه اغتيال الحوثيين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، معتبرا إياه “جريمة بشعة”.

وقال “المخلافي” في الفيديو خلال حوار له مع قناة “روسيا اليوم” ورصدته “وطن”، إن اغتيال صالح جريمة بشعة ونحن ندينها رغم اختلافنا معه، مؤكدا بأن “صالح” لم يدفن بعد ولم تسلم جثته إلى ذويه ولا يزال عدد من أقاربه وقادته في الأسر.

#فيديو_الوسط | المخلافي: جثة صالح لم يتم دفنها ويحتفظ بها الحوثيونhttps://t.co/iZZHqJHjou pic.twitter.com/7leopLQlVk — جريدة الوسط الكويتية (@Alwasatkuwait) January 24, 2018

وكانت جماعة “أنصار الله” قالت إنها قامت بدفن جثمان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في قبر بالقرية التي ولد فيها خارج مدينة صنعاء.

وأكدت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني أن جماعة أنصار الله هي من تولت عملية الدفن وسمحت لعدد محدود من أقارب صالح بحضور مراسم الدفن، لم يزد عن 20 فردا.