تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لوزير الخارجية اليمني في الحكومة الشرعية يدين فيه للرئيس اليمني السابق ، معتبرا إياه “ بشعة”.

 

وقال “المخلافي” في الفيديو خلال حوار له مع قناة “روسيا اليوم” ورصدته “وطن”، إن اغتيال صالح جريمة بشعة ونحن ندينها رغم اختلافنا معه، مؤكدا بأن “صالح” لم يدفن بعد ولم تسلم جثته إلى ذويه ولا يزال عدد من أقاربه وقادته في الأسر.

 

وكانت جماعة “” قالت إنها قامت بدفن جثمان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في قبر بالقرية التي ولد فيها خارج مدينة صنعاء.

 

وأكدت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني أن جماعة أنصار الله هي من تولت عملية الدفن وسمحت لعدد محدود من أقارب صالح بحضور مراسم الدفن، لم يزد عن 20 فردا.