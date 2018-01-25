تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو مسرب للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وهو يلعب “البلوت” أو “الشدة” مع عدد من المستشارين والأصدقاء المقربين منه.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد جلس الملك سلمان على طاولة مخصصة للعب وهو يستمع لطفل أحد مستشاريه وهو يلقي له قصيدة “مدح”، ليقوم بعدها بدعوة بعض الحضور للعب معه.

فيديو مسرب للملك سلمان أثناء إجتماعه بالمسؤولين والقادة العسكريين في مقر قيادة عمليات #البلوت لوضع الخطة النهائية للقضاء على الحوثي وحزب الله وإسقاط النظامين القطري والإيراني😂 pic.twitter.com/xAZuP1cTqQ — نحو الحرية (@hureyaksa) January 24, 2018

ويأتي هذه الفيديو بعد أشهر قليلة من كشف “العهد الجديد” حول إدمان الملك سلمان للعبة “البلوت”.

وقال “العهد الجديد” في تدوينات سابقة تعود لشهر سبتمبر/أيلول الماضي رصدتها “وطن” في حينها: ” لمن يسأل عن الملك؟ الملك حاليا يقضي معظم وقته في لعب البلوت مع أصحابه القديمين من الرياض ولعدة ساعات، تخيل بلوت ثم غداء ثم بلوت ثم عشاء وهكذا”.

لمن يسأل عن الملك؟

الملك حاليا يقضي معظم وقته في لعب البلوت مع أصحابه القديمين من الرياض ولعدة ساعات،تخيل بلوت ثم غداء ثم بلوت ثم عشاء وهكذا — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 9, 2017

واضاف في تدوينة أخرى: ” أما شؤون الحكم فلا يدري عنها وقد سلمها لمحمد ولك أن تتخيل أن جميع الأوامر الملكية التي كنت تقرأها هي من محمد بالرغم من وجود توقيع واسم سلمان”.