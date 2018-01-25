تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يرتدي الزي العسكري، خلال زيارته لولاية هاتاي على الحدود مع سوريا، لتفقد جنوده الذين يقاتلون ضمن عملية “غصن الزيتون” في مدينة عفرين السورية.

وكانت مصادر في الرئاسة التركية، قد صرحت لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد، أن أردوغان زار مركز عمليات الجيش الثاني المسؤول عن إدارة العملية في هطاي (جنوب).

وقالت المصادر إن الزيارة التفقدية لأردوغان جرت برفقة رئيس هيئة الأركان الجنرال خلوصي أكار، وقائد القوات البرية الجنرال يشار غولر، ووزير الدفاع نور الدين جانيكلي، ونائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ.

وتتواصل العملية العسكرية التركية في عفرين لليوم السادس على التوالي، والتي أطلقها الجيش التركي السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الانفصالي، في عفرين شمال غربي سوريا.

وتقول تركيا إنها تسعى من خلال العملية هذه، إلى حماية حدودها من “خطر الإرهابيين (في إشارة إلى التنظيم الكردي)”.