في هجوم غير مسبوق، شن الرئيس الامريكي دونالد ترامب هجوما عنيفا على الفلسطينيين، ملقيا باللائمة عليهم في فشل مفاوضات السلام، مشككا في إمكانية استئناف عملية التسوية في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة له أثناء حضوره منتدى “دافوس” الاقتصادي: يجب أن يتعامل الفلسطينيون باحترام مع الولايات المتحدة.

واعتبر ترامب ان الفلسطينيين “قللوا احترام” الولايات المتحدة، مؤكدا انه سيعلق مساعدات بمئات ملايين الدولارات حتى يوافقوا على العودة الى محادثات سلام، برعاية واشنطن.

وخلال لقاء ودي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في دافوس، حيث يشاركان في المنتدى الاقتصادي العالمي قال ترامب”لقد قللوا احترامنا قبل اسبوع من خلال عدم السماح لنائب رئيسنا الرائع بمقابلتهم”.

واضاف: “نمنحهم مئات الملايين، وهذه الاموال لن تسلم اليهم الا اذا جلسوا وتفاوضوا حول السلام”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي اتخذ قرارا منتصف الشهر الجاري بوقف صرف أكثر من نصف تمويل بلاده لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وقررت الإدارة الأمريكية، بناء على قرار ترامب، صرف 60 مليون دولار أمريكي للوكالة وحجب 65 مليونا آخرين.

وتقدم الولايات المتحدة نحو 30 في المئة من ميزانية “أونروا”.