تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا تظهر تعمد الإمارات إزالة دولة قطر من خريطة العالم العربي في مناهجها التعليمية.

وأظهرت الصورة المتداولة، اختفاء علم دولة قطر في احد مناهج الدراسات الاجتماعية المتداول في المدراس الإماراتية.

حذف #إمارة_أبوظبي_المارقة دولة #قطر من الكتب الدراسية يكشف أن حذف لوفر #أبوظبي لقطر جغرافيا ليس مجرد هفوة، ولكنه عمل مُمنهج لاحتلال #قطر.

شكرا للشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء #متاحف_قطر لتحركها الذي أدى إلى توبيخ لوفر #أبوظبي من لوفر باريس فاضطر لتبديل الخريطة. pic.twitter.com/8uYK8rViOm — عبدالله بن حمد العذبة 🇶🇦 (@A_AlAthbah) January 25, 2018

وليست هذه المرة الاولى التي تقوم بها أبو ظبي بهذا الأجراء، فقد أظهرت خريطة تم وضعها في متحف “اللوفر أبو ظبي” قبل ايام عن عدم احتوائها على خريطة قطر، الامر الذي تدراكته أبو ظبي وادعت ان الامر مجرد هفوة بسيطة، وذلك خوفا من من الاجراءات الجزائية من المتحف الأم في باريس الذي رفض مثل هذا الإجراء.

كما لفت نشطاء إلى أن ذات الخريطة ظهر بها محافظة “مسندم” العمانية داخل حدود الإمارات، ما أثار غضبا واسعا في سلطنة عمان.

وشن النشطاء هجوما عنيفا على الإمارات والقائمين على متحف لوفر أبوظبي، مشيرين إلى أن المسؤولين الإماراتيين يمارسون الكذب والتضليل المتعمد للجماهير.

وتساءل العمانيون كيف خطر ببال متخذي القرار في ” أبو ظبي” أن خارطة مقنّعة يمكن أن تنتصر لحاضر متخشب، حاضر لا يهتم سوى بالصور المزورة ونسخ الحقائق بسلسلة أكاذيب، كيف خطر ببالهم أن مجرد ضم “مسندم” لخارطتهم المضحكة هو انتصار كوني، لم يدركوا بعد أن مسندم سيف عماني أصيل لا يصدأ بمياه عكرة، لم يدركوا أن الألوان التي رسمت رغباتهم هي ذاتها التي فضحت جهلهم وصبيانية أفعالهم أمام الناس؟!