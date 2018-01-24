تداول ناشطون مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة لوزير التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي الجديد سعيد أمزازي أثارت موجة من الغضب ضده.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر الوزير “أمزازي” أثناء تأديته القسم أمام الملك محمد السادس وقد بالغ في انحنائه أثناء تحية الملك، حتى ظن الناس أنه سيسجد للملك.

وعبر الناشطون عن سخريتهم العارمة من تصرف الوزير، حيث تداول النشطاء الصورة بسخرية تعبر عن انتقاداتهم لاستمرار طقوس تعود للقرون الوسطى.

رسالة وزير التربية سعيد امزازي جد واضحة : الركوع الركوع ياعباد الله لتحقيق أهدافكم — Abdelhak Elmoudaffar (@ElmoudaffarEl) January 23, 2018

كيف بقا الظهر شوية سير للحمام #سعيد_أمزازي — El Qaid القايد (@elyahyaouyabdel) January 23, 2018

#وزير_التعليم الحديث التعيين #سعيد_أمزازي لا أظنه الشخص المناسب في المكان المناسب.. و الله اعلم.. يتبع إلى اللقاء — ذ.محمد كوحلال (@marrakech3) January 23, 2018

سعيد أمزازي، وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يثير السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.#أحسب_الزاوية pic.twitter.com/ME9HubfK9X — المملكة🇲🇦الشريفة (@MoroccanThrone) January 23, 2018

وكان الملك محمد السادس قد عين الاثنين سعيد أمزازي، على رأس وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي، خلفا لمحمد حصاد الذي اعفي من منصبه عقب التقرير الذي قدمه ادريس جطو الرئيس الاول للمجلس الاعل للحسابات حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط.

يشار إلى أن أمزازي كان يشغل منصب رئيس جامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط منذ شهر يناير 2015، وذلك بعد أن تدرج على مجموعة من المناصب تمثلت في رئاسة ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ منذ سنة 2003 إلى سنة غاية سنة 2011، ﻭﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2014. وهو الذي كان له شرف منح الدكتورة الشرفية للوزير الأول الروسي الذي زار بلادنا اخيرا.

هذا وشغل أمزازي كذلك منصب رئاسة ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ بﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ، إلى جانب منصب نائب ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ سنة 2006، ثم منصب عميد ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺃﻛﺪﺍﻝ منذ سنة 2011 إلى غاية شهر ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015.