استمرارا لمسلسل الهبوط والتدني، عاود سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التطاول على دولة قطر وقيادتها بنشر أغنية من تأليفه بصوت الفنان ماجد المهندس تحت اسم “سفينة قطر” يسيء فيها للشعب القطري وقيادته بزعامة الأمير تميم.

وأغنية “سفينة قطر” المزعومة التي ألفها سعود القحطاني “دليم”، غناها قبل ذلك في أغسطس الماضي، الفنان العراقي وليد الشامي.

ليعيد “القحطاني” الذي اعتاد وتمرس الإساءة لقطر بتوجيهات من “ابن سلمان”، نشرها من جديد ولطن هذه المرة بصوت الفنان ماجد المهندس المحسوب على النظام والذي يغرد بتوجيهات “دليم” وتركي آل الشيخ.

ودون سعود القحطاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ارفق بها لينك الأغنية ما نصه:”وصلتني من الفنان المبدع ماجد المهندس بصوته قصيدتي “سفينة الدوحة” والتي غناها الفنان المبدع وليد الشامي.”

وصلتني من الفنان المبدع ماجد المهندس بصوته قصيدتي "سفينة الدوحة" والتي غناها الفنان المبدع وليد الشامي. https://t.co/v4smtcj8oU — سعود القحطاني (@saudq1978) January 24, 2018

ولاقت تغريدة “القحطاني” هجوما عنيف من قبل النشطاء، الذين وصوفوه بـ”المسؤول التافه” الذي لا هم له غير قطر والإساءة إليها بدلا من الالتفات لمشاكل المواطن السعودي التي ضاق ذرعا بسياسات النظام.

يا اخ سعود مو انتوا ذكرتوا ان قطر صغيرة جدا لماذا كل اعلامنا يتحدث عن قطر تناقض إعلامي !! — يزيد الحربي (@YazAhli) January 24, 2018

خلاص يا بزر فضحتنا

يكفي خواثه

كل شوي سفينة قطر وسفينة الدوحه وعلم قطر و و و

انثبر شوي — Nassar (@Nassar90926369) January 24, 2018

قطر صغيره جدا جدا جدا وكل يوم اغنيه جديده ! 😂 — bint almamlaka (@Noura4777) January 24, 2018

يا أخي ما تعبت من كثر استهدافكم لقطر بالشيلات والاغاني والفنانين

أنا من يمي تعب جسمي 😆 — ابو علي العراقي 1 (@saqartop) January 24, 2018

واتهم آخرون “القحطاني” وسيده محمد بن سلمان بتخرب المنطقة، واستغلال الغناء والفنانين في الكيد للخصوم والتحريض ضدهم وقطع الأرحام والأنساب.

هذي اغنية ولا لغز او محاولة تنكيت؟ خربتوا الطرب—خربتوا الرياضة—شتتو الناس و قطعتوا وصل الارحام—بعتو الاقصى والقدس وجالسين هشك بشك ماعندكم الا قطر—ياجعلنا مانتصالح ويقول داشركم "مشكلة قطر صغيرة جدا جدا جدا" لان "مخ الداشر صغير جدا جدا جدا—والآتي "ترامب و تقسيم السعودية يابهايم"😏 — القـعـقاع إبـنُ تميم (@qbk_tamim) January 24, 2018

اذا @majidalmohandis نفسه ما حطها التويتر لسة.. يخرب بيتكم كم أنتم حسودين على قطر pic.twitter.com/qHnYridTDz — سياسي بس بالمنطق (@man8eg) January 24, 2018

أنرد ونقول 😃💪🏻الصراخ على قدر الألم حاس فيك 😂اجلديهم ياقطر 🇶🇦 — @ بوحمد @ (@n_al7umaidi) January 24, 2018

كم دفعت لهم ؟ ناوي اجيبهم بعرس خويي — حمد بن خالد حمد السديري (@al_sudairi) January 24, 2018

اشتغلت وناسه دليم وبعر مقاطعين طبالات ورقاصات احنا موب دول ماعندهم الا شيلات وهاشتاقات وأغاني الحمدالله والشكر 😂 — Mohammed Muaarej (@muaarej) January 24, 2018

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.