ضجت مواقع التواصل في السعودية، بقصة فتاة غامضة (مجهولة الهوية) تطلق على نفسها اسم لمياء القرني.

الفتاة التي تحدت متابعيها تقوم بنشر صور ومقاطع مصورة عبر حسابها بسناب شات، اعتبرها المغردون “خارجة” وتخالف عادات المجتمع السعودي والقوانين المتبعة في المملكة.

وفي فيديو أطلعت عليه وطن وتمتنع عن نشره لأسباب أخلاقية, تظهر الفتاة وهي تسير في الشارع ويجري التحرش بها جسديا.

وعبر وسم “#لمياء_القرني_تجاهر_بالمعصيه” الذي احتل صدارة الترند السعودي تصدرت قضية الفتاة نقاشات المغردين السعوديين على موقع “تويتر”، وتباينت آرائهم.

#لمياء_القرني_تجاهر_بالمعصيه

الله وعاد من زين حريتك! الحرية اللي تخليني "رخيصه ل هالإنحطاط اللي انتي فيه" انا ف غنى عنها يع ناس متخلفه فاهمين مسميات الحريه والانفتاح "غلط" pic.twitter.com/Ua8OFvMxCm — حنين (@ihaenx) January 24, 2018

#لمياء_القرني_تجاهر_بالمعصيه لازم تفهمون الجيل الجديد إن :

– الاغاني والاختلاط والتفسخ ماتعني التطور والتحضر

– الشذوذ والتميع والتدلع ماهي حرية شخصية يامنحل

– المجاهرة بمعاصيك ماهو بكيفك أنت بمجتمع محافظ ياقادح

– النقاب والحجاب أساس للفتاة المسلمة ماهو رجعية — ف.م🇸🇦 (@jli699) January 24, 2018

ورغم نصيحة البعض وتهديدات البعض الآخر للمياء بالتوقف عما تفعله، إلا أنها واصلت نشر الفيديوهات الجريئة دون أن تظهر صورتها فيها، حيث تحدت فيها منتقديها من الوصول إليها أو كشف هويتها.

بعد ما #لمياء_القرني_تجاهر_بالمعصيه وشافت اسمها ترند ردت بستهزاء وما تتحدى الحكومة فقط تتحدى العالم

نحن امة وسط وقالها ولي العهد محمد بن سلمان الاسلام المعتدل لكن الجاهل عدو نفسه ومالنا ذنب نخسر وطنا وابنائنا عشان تافهه تعلن معاصيها

🔴رد المجاهره لمياء pic.twitter.com/LmoBSLmWPx — واحد من المسلمين🇸🇦 (@Ol1raF) January 24, 2018

وش ذا يا عالم وين رايحين حنا وش ذا الضياع حنا في السعودية مهد الإسلام ولا وين؟ ابي احس اني في حلم موب حقيقة #لمياء_القرني_تجاهر_بالمعصيه — M A J E D 🇸🇦 (@Mjeed7m) January 24, 2018

#لمياء_القرني_تجاهر_بالمعصيه

تحدي واضح وصريح اتمنى اتخاد الازم لان الوضع زاد عن حده واغلب متابعينها مراهقين @MOISaudiArabia pic.twitter.com/AQXpOlpvON — إسمآعيل (@SM3oFUT) January 24, 2018

وأرجع آخرون سبب انتشار هذه المظاهر في المملكة إلى إلغاء “ابن سلمان” لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطالبوا بإعادة عملها مجددا.

#لمياء_القرني_تجاهر_بالمعصيه

🔴الوضع مصخ ياجماعة

🔴إذا كنت تطالب ب

1عودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

2إغلاق هيئة الترفيه ونشر الرذيلة والانحلال

🔃🔃🔃🔃 pic.twitter.com/WMdHnZ2xhh — مغرد محتسب (@hosbah_tweet) January 24, 2018

#لمياء_القرني_تجاهر_بالمعصيه

لعنه الله على من حجم دور هيئه الامر بالمعروف!!!!

واصبحت الرذيله والعهر والفساد منظر عادي في اطهر بقاع الارض — سامي بن دخيل (@xxss2050xxss) January 24, 2018

#لمياء_القرني_تجاهر_بالمعصيه مهما بلغت من العصيان إياك والمُجاهرة بالمعصية

ألا يردعك قول حبيبك ﷺ :

" كل أمتي مُعافى إلا المجاهرون " — زيّاد (@ols2l) January 24, 2018

#لمياء_القرني_تجاهر_بالمعصيه

اللهم إنا نبرأ إليك مما يصنع فجرتنا ويعجز عنه بررتنا .

اللهم هذا أقصى مانستطيع من إنكار المنكر فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.

اللهم عليك بمن أشاع المنكر في بلاد المسلمين . — ميم را (@HwWg4) January 24, 2018

وأرسل عدد كبير من المغردين السعوديين فيديوهات التحدي تلك والمحادثة بين لمياء وصديقتها على مايبدو، إلى تطبيق “كلنا أمن” التابع لوزارة الداخلية والذي يعني بمتابعة البلاغات الأمنية التي يرسلها سكان المملكة إلكترونيًا.

هذي واضح ان وراها ظهر كبير بالحكومه لان مب طبيعي كل الاشياء الوصخه الي قاعده تسويها ولحد اللحين م انمسكت!! #لمياء_القرني_تجاهر_بالمعصيه — . (@_iihg) January 24, 2018

#لمياء_القرني_تجاهر_بالمعصيه

وحده تحشش أو تشرب خمر وش دخل :

-محمد بن سلمان

-أو هيئة الترفيه

-أو الحكومة

يوم تسبها ، قدم بلاغ في كلنا آمن وراح تتعاقب

بعدين ما شفنا حماسكم على :

-سناب الطايف اللي يعرض الشذوذ كل يوم

-أو البودوفيللين

ولا هذولي ذكور عادي وذي امرأة لازم تتعاقب ..!! — خالد عبدالعزيز MBS🇸🇦 (@KHALED_Z_KSA_24) January 24, 2018

#لمياء_القرني_تجاهر_بالمعصيه واضح انها من اصول ضعيفه وشبه ضائعة واسمها يتبع قبيلة بلقرن كمرجع في بطاقة الاحوال فقط ، لم ولن ترسم صورة عن بلقرن ولن تكون المرآه العاكسه لشباب وبنات واهل قبائل بلقرن هذه العاهره الحقيره — عبدالرحمن القرني (@dmhq_) January 24, 2018

#لمياء_القرني_تجاهر_بالمعصيه 🔴 تنبيه بالمختصر/ هذي امرأة

والواجب على كل شخص

أن لايخوض في اعراض الناس

بلغ الجهات الأمنيه بكل أدب

والحكومة ابخص وتتقصى الحقائق

وشخصيا ما التفت للسناب ولا اعلم

حقيقة الصور المتداولة ولكن اقول

تغريدتي مع التحية لمكافحة المخدرات !! — #اتحادي_صريح (@YL511) January 24, 2018

ولم يصدر أي تعليق رسمي حول الجدل الذي تسببت به لمياء، وما إذا كانت ملاحقة أمنيًا بعد تلك الفيديوهات أم لا.