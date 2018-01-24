تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر مجموعة من الإبل القطرية وقد فارقت الحياة في وسط الصحراء، في أعقاب رفض السعودية دخولها للمراعي بعد إغلاقها للحدود مع قطر.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر عدد من الإبل التي لقيت مصرعها جوعا وعطشا بعد ان تم إغلاق المراعي في وجهها من قبل السلطات السعودية.

ووفقا لمصور الفيديو، فإن هذه الإبل قدمت للمنطقة الحدودية السعودية عن طريق الصحراء الكويتية.

هذا ماتسببت به حكومة #السعودية المجرمة والتي لم يسلم من شرّها وإجرامها حتى البهائم

حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/lC6VlAg7AT — عبدالله الوذين (@abqatar) January 23, 2018

يشار إلى ان المئات من قطعان الإبل القطرية سبق وان نفقت بالقرب من معبر سلوى على الحدود السعودية-القطرية بعد ان تم طردها وترحيلها من قبل السلطات السعودية في شهر يونيو/حزيران الماضي على خلفية الأزمة السياسية المفتعلة مع الدوحة وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.

ودفعت الخطوة السعودية المتمثلة بترحيل الآلاف من الإبل المملوكة لمواطنين قطريين، السلطات القطرية، إلى التحرك بسرعة من أجل توفير مزارع لهذه الأعداد الكبيرة من الإبل وتأمين مصادر مياه لها، في حين يتهددها النفوق.

وقامت وزارة البلدية والبيئة القطرية، بتخصيص أرض مؤقتة وتنفيذ خطة للإيواء عن طريق توزيع هذه الأرض (كعزب مؤقتة) لأكثر من سبعة آلاف رأس من الإبل، في خطة منها لتلافي نفوق الإبل والجمال وإلحاق خسارة فادحة بهذه الثروة الحيوانية.

وأوضحت الوزارة في حينها أن هذه الخطوة تجيء في إطار جهود تقديم جميع الحلول التي تصب في إطار المحافظة على الثروة الحيوانية في البلاد، مشيرة إلى أن الجهات المعنية بالدولة قد زودت منطقة الإيواء المؤقتة بصهاريج المياه الضرورية، والأعلاف.