شنت النائبة في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم هجوما شديدا على المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، واصفة إياه بـ”الناقص”، وذلك على إثر تطاوله على وزير الشباب والرياضة الكويتي خالد الروضان ووصفه بالمرتزق.

وقالت “الهاشم” في مداخلة لها خلال استجواب مجلس الأمة لوزيرة العمل والشؤون الاجتماعية هند الصبيح موجهة حديثها للوزير “الروضان”: “إلى الاخ العزيز خالد الروضان..تحية لك يا أبو ناصر..محشوم ومرفوع راسك دوم”.

وأضافت قائلة: “إذا جاءتك المذمة من ناقص اعرف انك انت في الدرب الصح”.

النائب السيدة صفاء الهاشم في مجلس الأمة بدولة #الكويت: #محشوم_يا_خالد_الروضان وإذا أتتك المذمة من “ناقص” فاعرف أنك بالدرب الصحيح ✌🏼💪🏼

الوزير المستشار الهاكر الشاعر الفاغر في الديوان الملكي السعودي #دليم: #إلا_تركي_وناسة_لن_تمر_مرور_الكرام! 🤬 pic.twitter.com/gxh6FZL6T2 — عبدالله بن حمد العذبة 🇶🇦 (@A_AlAthbah) ٢٣ يناير، ٢٠١٨

وكان “تركي آل الشيخ” قد شن هجوما عنيفا على الوزير الكويتي خالد الروضان في أعقاب زيارته لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل يومين لتقديم الشكر له على دوره في رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

وقال “آل الشيخ” في تدوينة له أشعلت غضب الكويتيين: ” الروضان؛ باختصار؛ هو: الإرتزاق تحت مظلة المناصب وضد الحقائق المثبتة. لن يضر هذا المرتزق علاقات السعودية التاريخية بشقيقتها الكويت، وما قاله لا يمثل إلا نفسه، وكما قال شاعر مضر: والنفوس ان بغيت تعرفها ارم الفلوس”.

الروضان؛ باختصار؛ هو: الإرتزاق تحت مظلة المناصب وضد الحقائق المثبتة.

لن يضر هذا المرتزق علاقات السعودية التاريخية بشقيقتها الكويت، وماقاله لا يمثل إلا نفسه، وكما قال شاعر مضر: والنفوس ان بغيت تعرفها ارم الفلوس. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 22, 2018

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، قد استقبل الأحد في مكتبه بقصر البحر، وفدا كويتيا برئاسة خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب، لتقديم الشكر لدولة قطر على الدعم الذي قدمه لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، بحضور الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر.

وأعرب الوفد الكويتي بحسب بيان لوكالة الأنباء القطرية عن خالص شكرهم وتقديرهم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ما قدمته دولة قطر من دعم ومساندة للرياضة الكويتية، ساهم في رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإيقاف عن كرة القدم الكويتية الشهر الماضي، وعلى موافقة دولة قطر على نقل خليجي 23 للكويت، بناء على رغبة دولة الكويت، وعلى تسخير دولة قطر كافة إمكاناتها لإنجاح أهم حدث رياضي في مجلس التعاون الخليجي. كما تم خلال المقابلة استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالين الشبابي والرياضي.

وقدم الوفد الكويتي هدية لأمير قطر تمثلت في قميص فريق الكويت الذي تأهل لكأس العالم 1982.