شن الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي بقنوات “بي إن سبورتس” القطرية حفيظ دراجي، هجوما عنيفا على رجل الاعمال علي حداد بعد مزاعمه بأن الجزائر أفضل من نيويورك.

وقال “دراجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”علي حداد يقول ان ” الجزائر افضل من نيويورك” مع العلم أن أولادهم يدرسون هناك وأموالنا مستثمرة هناك أيضا !!!! و ولد عباس ذهب أبعد من ذلك بقوله أن “الجزائر أفضل من السويد والنرويج والدنمارك” ربما في غياب الشفافية والتستر على الفساد!!”.

وعلق “دراجي” على هذه المزاعم قائلا: “أكيد الجزائر أفضل لأنه البلد الوحيد الذي يتحول فيه السارق الى زعيم دون رقيب، ويصبح فيه الكاذب صادقا، والمنافق مخلصا”، مضيفا “نعم الجزائر هي الافضل لكن في قلب المفاهيم واعتناقها”.

واختتم تدوينته قائلا: “هل فهمتم لماذا يقدم الشباب الجزائري على الحرقة؟ إنهم يفرون كلما استمعوا لاستفزازات أمثال هؤلاء”.

وكان ناشطون جزائريون قد تداولوا قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل الأعمال المثير للجدل والمقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد يطالب فيه الشباب الجزائري بأن يحمدوا الله على معيشتهم بالجزائر.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد اعترض رجل الأعمال علي على سؤال لأحد الصحفيين الجزائريين بخصوص الأوضاع التي تعيشها الجزائر، ورد عليه قائلا ” عن اية أوضاع تتحدث.. انظروا إلى ما يحدث في ليبيا وسوريا ومالي وتونس، وفي أوروبا ، حيث يموت الناس تاحت “القناطر” وفي نيويورك حيث يموت الناس بالبرد .. هذه هي الأوضاع الراهنة ..نحن في الجزائر في رحمة ربي”.