أثارت تصريحات رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، أثناء جلسة بالبرلمان الثلاثاء، عن حال المواطن الأردني وأحوال البلاد الاقتصادية جدلا واسعا بين الأردنيين على مواقع التواصل.

ونفى رئيس الوزراء هاني الملقي أن يكون في الأردن ‘أردنيين مسخّمين’ ـ أي فقراء يعانون من أوضاع معيشية صعبة ـ ، وذلك خلال حديثه مع عدد من النواب عقب جلسة النواب التي عقدت أمس.

يشار إلى أن رد “الملقي جاء” عقب مناشدة أحد النواب له قائلاً إن على الحكومة مراعاة ظروف الشعب بالتراجع عن رفع أسعار الأدوية فهناك اردنيين ‘مسخمين’، فأجابه الملقي: ‘لا يوجد أردنيين مسخمين.. كل الأردنيين إلهم كرامة’.

اللي بشوف الفيديو وكيف النائب / النواب بسولفو وبترجوا فيه بأسلوب قعدات القهاوي و بمون عليك وبحياة اللحية بعرف كيف السيستم ماشي #اردنيين_مسخمين — رضوان العُمري (@Radwan_AlUmari) January 23, 2018

شيء محزن جدا أن تسمع أحد النواب يقول لرئيس الحكومة

والله احنا بنحبك بس بالله عليك اترك الدواء ولا ترفع سعره …

من أجل هذا تم انتخابكم كممثلين للشعب !؟#اردنيين_مسخمين #مجلس_النواب #الاردن — زياد عبابنة (@ZiadAbabneh) January 23, 2018

تصريحات رئيس الوزراء الأردني أشعلت مواقع التواصل، وأثارت غضب النشطاء الذين أبدوا تعجبهم واستنكارهم من نفي “الملقي” لوجود أردنيين يعانون أوضاع معيشية صعبة في ظل الغلاء الذي طال الخبز والمحروقات والعلاج.

الملقي بحكيلك ما في #اردنيين_مسخمين !!!! ع اساس انه عمر بن الخطاب ومتطلع على رعايا الدولة!! — [email protected] (@mfaouri90) January 23, 2018

في دفتر ديون بالمخبز، في ناس بتداين حق ربطة خبز لتوكل وتعيش..

سعادتك الاردن اكبر من دير غبار والله #اردنيين_مسخمين — فراس الضمور (@ferasdumor) January 23, 2018

#اردنيين_مسخمين

انا بقترح ع دولتك تجرب تعيش بـراتب ٣٠٠د بس لشهرين ببيت للايجار مو ملك وحس بالناس ذوي الدخل المحدود والمعدوم من وين بوكلوا وبشتروا اواعي وكيف بروحوا ع شغلهم عيش اللحظة وبنوعدك مش حتقدر تغمض عينيك! — دانه Dee (@DanaAlQassas) January 23, 2018

#اردنيين_مسخمين مؤلم الاستهتار بظروف الناس الصعبة، ويأتي شخص لا يعرف إلا عمان الغربية ويعبر دون معرفة ببعض المناطق المنكوبة من الفقر. ونسبة البطالة وصلت 40% تقريبا ! الفكرة ليس رفع الأسعار على نمط الحكومات السابقة.

مشكلتنا في تطبيق سياسة هذه الحكومات. يجب تغيير السياسة والأشخاص pic.twitter.com/zaxNX7bsex — عمر الدهامشة (@Omar_Dahamsha) January 23, 2018

لا يا سيدي في #اردنيين_مسخمين .. هاي مثال .. مسكين انقطعت فيه السبل ومش قادر يرجع لوطنه ويرجع اللي اخذه عشان يسد جزء من العجز اللي بسببك وبسبب اللي قبلك احنا لبسناه وقاعدين بندفع فيه pic.twitter.com/7i4O021C6s — أبوكمال (@MKMomani) January 23, 2018

وتمكن الوسم من تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا على موقع التواصل “تويتر” في الأردن، عقب ساعات قليلة من تدشينه.

وتناول آخرون تصريحات “الملقي” بعاصفة من السخرية والردود اللاذعة.

خرج خليفة الأردنيين هاني الملقي ليتفقد احوال الرعية واثناء تجوله سمع امرأة تقول لابنتها لا تطلعي الفلوس اللي تحت البلاطة وخلينا نبين فقراء فردت الفتاة طلعناهم او ما طلعناهم الخليفة بعرف انه ما في #اردنيين_مسخمين .. — ارنستو و شرَّفتو (@mohammad_adawi) January 23, 2018

تعيين "( فوزي هاني الملقي)" مديرًا للعمليات الأرضية في الاردن براتب 16 الف دينار "

يا زلمة احترم ايديكو اللي في جيوبنا#ما_في_اردنيين_مسخمين#اردنيين_مسخمين pic.twitter.com/pOz9pJmgrH — دهمه الحجايا (@DEHMA1984) January 23, 2018

مسعودي صحيح احنا #اردنيين_مسخمين ؟

فشر احنا السخام نفسه يا روحي pic.twitter.com/HSYM9L9ZdS — Abdelilah (@hrhsh3344) January 23, 2018

@TkiyetUmAli مرحبا.. يعطيكم الف عافية

في مجال تخاطبوا دولة رئيس الوزراء @PrimeMinistry و تطلبوا منه يتكرم و يوزع معكم طرود غذائية.. او بلاش نغلبه خليه يجي عالتكية بس يسكب اكل للناس عالغداء.. عشان حابين نعرف اذا جد في مسخمين ولا لا #اردنيين_مسخمين — دينا (@deenaabumariam) January 23, 2018

وأشار البعض إلى المعدل المخيف الذي وصلت إليه نسب البطالة والفقر في الأردن.

#اردنيين_مسخمين مؤلم الاستهتار بظروف الناس الصعبة، ويأتي شخص لا يعرف إلا عمان الغربية ويعبر دون معرفة ببعض المناطق المنكوبة من الفقر. ونسبة البطالة وصلت 40% تقريبا ! الفكرة ليس رفع الأسعار على نمط الحكومات السابقة.

مشكلتنا في تطبيق سياسة هذه الحكومات. يجب تغيير السياسة والأشخاص pic.twitter.com/zaxNX7bsex — عمر الدهامشة (@Omar_Dahamsha) January 23, 2018

دولتك أنا بتطوع آخدك بجولة ما تزيد عن نص ساعة بالسيارة أورجيك #اردنيين_مسخمين 😊 — Dina Qamash (@TheyCallMeDina) January 23, 2018

بقترح نعمل حملة وكل مواطن يصور جرابته المخزوقة عشان نثبت لمعاليه انه احنا #اردنيين_مسخمين .. — ارنستو و شرَّفتو (@mohammad_adawi) January 23, 2018

يا اخوي انزل على الاغوار على الجنوب على المخيمات على الشمال وشوف الناس كيف عايشين وبعدين قولي مافي #اردنيين_مسخمين — أبوكمال (@MKMomani) January 23, 2018

واتخذت أزمة رفع الضريبة على الأدوية في الأردن، والخلاف بين الحكومة والنقابات المهنية الصحية منحى آخر، وسط دخول مجلس النواب على خط الأزمة، واصفا بمذكرة نيابية “رفع الدواء بأنه تجاوز حكومي على إرادة المجلس”.

واعتبرت مذكرة نيابية، حظي التوقيع عليها بأغلبية نيابية، رفع الضريبة على الأدوية من 4 % إلى 10 % “تجاوزا خطيرا على إرادة مجلس النواب ومن شأنه إحداث اهتزاز في مظلة الأمان الاجتماعي، خاصة وأن الأردنيين يتعرضون لضغوطات كبيرة جدا بسبب سياسات رفع الأسعار المستمرة والتي باتت نهجا مستمرا للحكومة”.

ودعت المذكرة الحكومة إلى “التراجع الفوري عن قرارها والالتزام بعدم المساس بالسلع الأساسية، وبالأخص الدواء والشفاء ضمن إجراءاتها المالية للعام القادم”، مؤكدة أن الأصل بالإجراء الضريبي أن “يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بإعادة توزيع الثروة بعدالة من الغني إلى الفقير، وعدم المساس بالشرائح الدنيا والسلع الضرورية”.