استنكرت الإعلامية المعروفة والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، ممارسات النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي القمعية، ضد كل من يهم أن يفكر حتى في منافسته على كرسي الرئاسة وترشحه لسباق الانتخابات.

ودونت “عويس” في منشور لها بـ”فيس بوك” رصدته (وطن)، تعليقا على اعتقال السلطات المصرية لآخر المرشحين المحتملين للرئاسة الفريق سامي عنان الذي اعتبر البعض أنه كان المرشح الوحيد القادر على منافسة السيسي:”فليلغوا تعبير انتخابات من الشرق الأوسط يكون أفضل”

وفي منشور آخر عبرت مذيعة “الجزيرة” عن الأوضاع في مصر، وحالة الجنون و(السعار) التي أصابت النظام ضد معارضيه (وحتى مؤيديه الذين فكروا فقط في منافسته وممارسة حقهم بالدستور والقانون) بكاريكاتير ساخر يشرح الوضع بصورة مبسطة.

ويكتنف الغموض مصير رئيس الأركان المصري الأسبق المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الفريق سامي عنان. وبينما أعلن خالد علي انسحابه من سباق الانتخابات، قدّم عبد الفتاح السيسي أوراق ترشحه لفترة رئاسية ثانية وسط اعتقالات متزايدة.

ولم تستطع أسرة “عنان” أو حملته الانتخابية التواصل معه منذ مثوله أمام النيابة العسكرية على خلفية اتهام قيادة الجيش له بالتحريض على القوات المسلحة وبمخالفة القانون إثر إعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وقال سمير نجل عنان مساء أمس الثلاثاء، إن والده لم يتصل بالعائلة منذ احتجازه، وإنهم لا يعلمون إن كان لا يزال في مكتب المدعي العام العسكري أم نقل إلى مكان آخر.

من جانبه، أعلن المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية خالد علي انسحابه من السباق.

وقال “علي” في مؤتمر صحفي مساء اليوم، الأربعاء، بمقر حملته في وسط القاهرة، “اليوم نعلن أننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي، ولن نتقدم بأوراق ترشحنا”.

في المقابل، قدم عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء أوراق ترشحه لفترة رئاسية ثانية. وسلمت حملة السيسي توكيلات المواطنين الخاصة به إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلن السيسي فريق حملته الانتخابية الذي ضم السفير محمود كارم منسقا عاما والمحامي محمد بهاء الدين أبو شقة متحدثا رسميا ومستشارا قانونيا.

وتنتهي فترة تقديم طلبات الترشح الاثنين المقبل، لكن لم يقدم على تلك الخطوة حتى الآن سوى السيسي استعدادا للانتخابات المقرر إجراء دورتها الأولى على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس المقبل.