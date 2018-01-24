في تطويع فج لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وعلى خطى علماء السلطان في المملكة العربية السعودية، زعم وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة، أن رفع الدعم عن أسعار البنزين “منهج” اتبعه النبي محمد (ص).

وقال “آل خليفة” في مقابلة على التلفزيون البحريني الرسمي مع الإعلامية سوسن الشاعر تعليقا على رفع أسعار البنزين في بلاده، إن النبي محمد رفض وضع أسعار ثابتة للسلع وقال إن الله هو الذي يحدد الأسعار٬ مشددا على أهمية ربط سعر البنزين بالأسواق العالمية.

بالفيديو: وزير النفط البحريني يقول إن رفع سعر البنزين هو منهج النبي محمدhttps://t.co/QkfaJMO89i pic.twitter.com/wsu1GLRqBD — BahrainMirror (@BahrainMirror) January 24, 2018

يشار إلى هذه التصريحات والتبريرات جاءت بعد أيام من رفع البحرين أسعار البنزين في خطوة أثارت سخطا كبيرا.

وباعتبار أن مملكة البحرين يطلق عليها “جزيرة الريتويت”، فإن هذه التصريحات تأتي بعد أيام أيضا من تصريحات داعية سعودي طالب السعوديين بعد الاحتجاج على رفع الأسعار باعتبار ان الله هو المسعر وليس ولي الأمر.

وكان ناشطون سعوديون قد تداولوا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لداعية سعودي يبرر ارتفاع الأسعار بانه من عند الله وليس من الحاكم، وذلك ردا على موجة الغضب التي أطلقها السعوديين عبر مواقع التواصل رفضا لارتفاع أسعار البنزين في بلادهم وفرض ضريبة القيمة المضافة..

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن” فقد زعم الداعية بأن “الله هو الذي يرفع الأسعار وهو الذي ينزلها سبحانه وتعالى”.

واضاف قائلا: “نقول ذلك لأن الله من أسمائه المسعر وهو الذي يسعر”.

وتابع تبريره قائلا: “إن الله هو الذي يرفع هذه القيم وهو الذي يخفضها”.