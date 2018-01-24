ذكرت وسائل إعلامٍ مصرية، الأربعاء، أن سلطات مطار القاهرة الدولي، سمحت للمطربة شيرين عبد الوهاب بالسفر إلى باريس، وبحيازتها أقراص مخدرة لعقار “الزولام”، والمحظور حيازته طبقا للقانون.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش المطربة شرين عبد الوهاب للسفر على متن الطائرة المتجهة إلى باريس، أظهرت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب وجود أقراص داخل حقيبة السفر الخاصة بها، وبمراجعتها تبين أنها لعقار الزولام المخدر والمدرج على جدول 2 ومحظور حيازته.بحسب “اليوم السابع”

وبسؤال “شيرين” قدمت شهادة طبية رسمية من الطبيب تفيد بالسماح لها بتناول أقراص الزولام لعلاج الاكتئاب، فسمحت لها أجهزة الأمن بالسفر على رحلتها المتجهة إلى باريس.