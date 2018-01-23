الوطن القطرية تعتزم مقاضاة وسيم يوسف بعد سرقته مقالات منها

أعلن رجل الأعمال القطري المعروف عادل علي بن علي أحد ملاك صحيفة “الوطن” القطرية، أن الصحيفة بصدد التوجه للمحاكم الدولية لمقاضاة الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف، بعد ثبوت سرقته 40 مقالا من الصحيفة القطرية للكاتب الفلسطيني أدهم الشرقاوي.

ودون “بن علي” في تغريدة له بتويتر عبر حسابه الرسمي رصدتها (وطن) ما نصه:”بصفتي أحد ملاك صحيفة الوطن القطرية وبعد أن تبين لنا بالصوت والصورة سرقة مدعي المشيخة وسيم يوسف لما يزيد عن أربعين مقالاً لأدهم شرقاوي الكاتب في صحيفة الوطن قررنا ودفاعاً عن حقوقنا وملكيتنا الفكرية التوجه إلى المحاكم الدولية المختصة”.

وتابع مهاجما الداعية المقرب من محمد بن زايد:”وسنذهب في الموضوع أبعد مما يعتقد هذا اللص”.

بصفتي أحد ملاك

صحيفة الوطن القطرية

وبعد أن تبين لنا

بالصوت والصورة

سرقة مدعي المشيخة

وسيم يوسف

لما يزيد عن أربعين مقالاً

لأدهم شرقاوي الكاتب في صحيفة الوطن

قررنا ودفاعاً عن حقوقنا وملكيتنا الفكرية

التوجه إلى المحاكم الدولية المختصة

وسنذهب في الموضوع أبعد مما يعتقد هذا اللص — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) ٢٣ يناير، ٢٠١٨

وكان الكاتب الفلسطيني، أدهم شرقاوي قد كشف عن قيام وسيم يوسف بسرقة مقالاته المنشورة في صحيفة “الوطن” القطرية وتقديمها في برنامجه “رحيق الإيمان” باعتبارها من تأليفه.

وقال “شرقاوي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” فاضحاً وسيم يوسف بالقول: ” أقومُ أنا والشيخ وسيم يوسف @waseem_yousef بإصدار برنامج مشترك بعنوان ” من رحيق الإيمان ” أنا أكتب المقالات في الوطن القطرية وهو يسرقها ويجعل منها حلقات أحييك شيخ وسيم على قدرتك التمثيلية تقول الكلمات كأنها خرجت من قلبك فعلا هذا نموذج وهناك بقية ستأتي”.

أقومُ أنا

والشيخ وسيم يوسف @waseem_yousef

بإصدار برنامج مشترك بعنوان ” من رحيق الإيمان ”

أنا أكتب المقالات في الوطن القطرية

وهو يسرقها ويجعل منها حلقات ☺

أحييك شيخ وسيم على قدرتك التمثيلية تقول الكلمات كأنها خرجت من قلبك فعلا

هذا نموذج وهناك بقية ستأتيhttps://t.co/HRR6AbobAG — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) ٢٣ يناير، ٢٠١٨

ليرد وسيم يوسف ببجاحته المعهودة محاولا التبرير وحفظ ماء وجه، حيث دون في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”ضحك الناس على كاتب .. فقالوا له وسيم يوسف أخذ مقالاتك !! غضب الكاتب وقال : هذه سرقة !! لم يخبره الناس أني أقول دائما في الحلقة التي بها مقال : كتب أحدهم يقول الكاتب قال أحدهم”.

وتابع محاولا رفع الحرج الكبير الذي أحاط به: “برنامجي وصل ٤٥٠ ساعة ومقالاتك لو جمعت لاتصل لنصف ساعة .. يكفيك شرفاً أني قرأت لك مقالاً “.

ضحك الناس على كاتب .. فقالوا له وسيم يوسف أخذ مقالاتك !!

غضب الكاتب وقال : هذه سرقة !!

لم يخبره الناس أني أقول دائما في الحلقة التي بها مقال :

كتب أحدهم

يقول الكاتب

قال أحدهم

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برنامجي وصل ٤٥٠ ساعة ومقالاتك لو جمعت لاتصل لنصف ساعة .. يكفيك شرفاً أني قرأت لك مقالاً 👇🏻 pic.twitter.com/ICtHaEIJSB — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) ٢٣ يناير، ٢٠١٨

وأفحمه “الشرقاوي” للمرة الثانية برد ناري على تغريدته، قال فيه:”قالت العرب : المرءُ يُعرف بخصومه وأنا لا يشرفني أن تكون خصماً لي الموضوع انتهى هنا”.

وتابع مهاجما صبي ابنزايد ومحقرا من شأنه:”سأطويك كما أطوي صفحة غثيثة في كتاب وأتجاوزك كما أتجاوز حفرة في الطريق وعند الله تجتمع الخصوم يا وسيم أو أقول لك : مسامحك فلا أريد أن اجتمع بك لا دنيا ولا آخرة والسلام”.