بكل بجاجة “وسماجة” كعادته ولرفع الحرج عن نفسه، حاول الداعية الإماراتي المجنس وسيم ويوسف بعدما ضُبط متلبسا، تبرير سرقته لمقالات الكاتب الفلسطيني أدهم الشرقاوي ودمجها بحلقاته على تلفزيون أبو ظبي على أنها بنات أفكاره وكلمات من إبداعه.

وكان الكاتب الفلسطيني، أدهم شرقاوي قد كشف عن قيام وسيم يوسف بسرقة مقالاته المنشورة في صحيفة “الوطن” القطرية وتقديمها في برنامجه “رحيق الإيمان” باعتباره من تأليفه.

وقال “شرقاوي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” فاضحاً وسيم يوسف بالقول: ” أقومُ أنا والشيخ وسيم يوسف @waseem_yousef بإصدار برنامج مشترك بعنوان ” من رحيق الإيمان ” أنا أكتب المقالات في الوطن القطرية وهو يسرقها ويجعل منها حلقات أحييك شيخ وسيم على قدرتك التمثيلية تقول الكلمات كأنها خرجت من قلبك فعلا هذا نموذج وهناك بقية ستأتي”.

أقومُ أنا

والشيخ وسيم يوسف @waseem_yousef

بإصدار برنامج مشترك بعنوان " من رحيق الإيمان "

أنا أكتب المقالات في الوطن القطرية

وهو يسرقها ويجعل منها حلقات ☺

أحييك شيخ وسيم على قدرتك التمثيلية تقول الكلمات كأنها خرجت من قلبك فعلا

هذا نموذج وهناك بقية ستأتيhttps://t.co/HRR6AbobAG — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) January 23, 2018

ليرد وسيم يوسف ببجاحته المعهودة محاولا التبرير وحفظ ماء وجه، حيث دون في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”ضحك الناس على كاتب .. فقالوا له وسيم يوسف أخذ مقالاتك !! غضب الكاتب وقال : هذه سرقة !! لم يخبره الناس أني أقول دائما في الحلقة التي بها مقال : كتب أحدهم يقول الكاتب قال أحدهم”

وتابع محاولا رفع الحرج الكبير الذي أحاط به: “برنامجي وصل ٤٥٠ ساعة ومقالاتك لو جمعت لاتصل لنصف ساعة .. يكفيك شرفاً أني قرأت لك مقالاً ”

ضحك الناس على كاتب .. فقالوا له وسيم يوسف أخذ مقالاتك !!

غضب الكاتب وقال : هذه سرقة !!

لم يخبره الناس أني أقول دائما في الحلقة التي بها مقال :

كتب أحدهم

يقول الكاتب

قال أحدهم

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برنامجي وصل ٤٥٠ ساعة ومقالاتك لو جمعت لاتصل لنصف ساعة .. يكفيك شرفاً أني قرأت لك مقالاً 👇🏻 pic.twitter.com/ICtHaEIJSB — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) January 23, 2018

وأفحمه “الشرقاوي” للمرة الثانية برد ناري على تغريدته، قال فيه:”قالت العرب : المرءُ يُعرف بخصومه وأنا لا يشرفني أن تكون خصماً لي الموضوع انتهى هنا”

وتابع مهاجما صبي ابنزايد ومحقرا من شأنه:”سأطويك كما أطوي صفحة غثيثة في كتاب وأتجاوزك كما أتجاوز حفرة في الطريق وعند الله تجتمع الخصوم يا وسيم أو أقول لك : مسامحك فلا أريد أن اجتمع بك لا دنيا ولا آخرة والسلام”

قالت العرب : المرءُ يُعرف بخصومه

وأنا لا يشرفني أن تكون خصماً لي

الموضوع انتهى هنا

سأطويك كما أطوي صفحة غثيثة في كتاب

وأتجاوزك كما أتجاوز حفرة في الطريق

وعند الله تجتمع الخصوم يا وسيم

أو أقول لك :

مسامحك فلا أريد أن اجتمع بك

لا دنيا ولا آخرة

والسلام https://t.co/G1DRVk64Iw — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) January 23, 2018

يشار إلى أن الإعلامي الفلسطيني بقناة “الجزيرة” جمال ريان، كان أول من حذر من وسيم يوسف، واصفاً إياه بـ”حاخام الإمارات”، قائلاً إنه يقوم بسرقة المقالات المنشورة على الصحف القطرية وينسبها لنفسه في برنامجه ويضعها في خطبه في جامع الشيخ زايد الكبير.

ووسيم يوسف الداعية الأردني الأصل حصل على الجنسية الإماراتية في ساعتين فقط، كمكافأة له بعدما أصبح أداة سياسية مهمة يتلاعب بها ابن زايد والرجل الأول لجهاز أمن الدولة في الإمارات.