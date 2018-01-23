في إطار التهديدات المباشرة من جهاز أمن نظام “السيسي” لمنع أي مرشح لخوض الانتخابات ضده، كشف مدير مصطفى الشال مكتب المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية ورئيس أركان الجيش المصري السابق، سامي عنان عن ملاحقة جهاز الأمن الوطني له وأسرته لترهيبهم.

وقال “الشال” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، كاشفا فيها ما حدث له: “في تمام الساعه 4 عصرا توجه اليوم الي منزل الأسره بكفرالشيخ مندوبين من الأمن الوطني والمباحث لإرهاب أسرتي والضغط عليهم نفسيا .والتهمه انني مدير مكتب الفريق سامي عنان ..وبناء عليه سوف اتخذ جميع الإجراءات القانونيه التي تحمي أسرتي”.

في تمام الساعه 4 عصرا توجه اليوم الي منزل الأسره بكفرالشيخ مندوبين من الأمن الوطني والمباحث لإرهاب أسرتي والضغط عليهم نفسيا .والتهمه انني مدير مكتب الفريق سامي عنان ..وبناء عليه سوف اتخذ جميع الإجراءات القانونيه التي تحمي أسرتي — Mustafa Elshall (@MElshll) January 22, 2018

واضاف في تغريدة أخرى: “وتم تهديدهم …بتلفيق قضيه الا نتماء لجماعه محظوره”، متسائلا: “هل الفريق عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحه الأسبق اصبح جماعه محظوره “.

وتم تهديدهم …بتلفيق قضيه الا نتماء لجماعه محظوره ..هل الفريق عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحه الأسبق اصبح جماعه محظوره .. — Mustafa Elshall (@MElshll) January 22, 2018

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، غرد قائلا: “الآن تم اختطاف اخي ..من سيارته .واصطحابه إلى مقر الأمن الوطني بكفرالشيخ”.

الآن تم اختطاف اخي ..من سيارته .واصطحابه إلى مقر الأمن الوطني بكفرالشيخ — Mustafa Elshall (@MElshll) January 22, 2018

واوضح أنه “بعد اتصالات كثيره تواصلت الي اخي وهو الآن داخل محكمه كفرالشيخ لعرضه على النيابه .. في مصر فقط نيابه الساعه 4صباحا..والتهمه انه اخي”.

بعد اتصالات كثيره تواصلت الي اخي وهو الآن داخل محكمه كفرالشيخ لعرضه على النيابه .. في مصر فقط نيابه الساعه 4صباحا..والتهمه انه اخي — Mustafa Elshall (@MElshll) January 23, 2018

شنت وسائل إعلام مصرية، هجوما لاذعا ضد الفريق سامي عنان عقب إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، ووجهت له ولداعميه العديد من الاتهامات، بالتزامن مع تدشين حملة إلكترونية ضد الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاج “#سامي_عنان_مرشح_الإخوان”.

وتوقع مراقبون أن تشهد وسائل الإعلام المصرية الموالية لرئيس سلطة الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام المقبلة تكثيفا لحملة موسعة من الهجوم والاتهامات ضد الفريق عنان، الذين يعتبرونه المنافس الأقوى للسيسي في انتخابات 2018 كونه شخصية بارزة محسوبة على المؤسسة العسكرية التي يعتمد عليها السيسي بشكل كبير في دعم بقائه في سدة الحكم.