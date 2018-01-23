أمر وزير الجيش الاسرائيلي افغيدور ليبرمان الثلاثاء، اذاعة الجيش الاسرائيلي بمنع بث اغاني شاعر اسرائيلي معروف بعد ان كتب قصيدة قارن فيها الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (16 عاماً) والتي تحاكم حالياً في محكمة عسكرية بكل من جان دارك وآن فرانك.

وتخضع التميمي حالياً لمحاكمة عسكرية بعد ان ظهرت في شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تضرب جنديين اسرائيليين، قرب بيتها في الضفة الغربية المحتلة.

وتحولت عهد التميمي الى ايقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ كانت طفلة في المواجهات ضد القوات الاسرائيلية. وفي حال ادانتها يمكن ان يحكم عليها بالسجن سنوات عدة. ووجهت النيابة العسكرية الاسرائيلية 12 تهمة للتميمي اوائل الشهر الجاري.

واهدى الشاعر والكاتب الاسرائيلي اليساري المعروف يوناتان جيفين، قصيدة على صفحته على موقع انستغرام الى التميمي.

وكتب جيفين الاثنين “ارتكبت فتاة جميلة تبلغ من العمر 17 عاماً امراً فظيعاً، وعندما داهم جندي اسرائيلي فخور منزلها مرة اخرى، قامت بصفعه”.

وتابع “وفي تلك الصفعة، كان هناك 50 عاماً من الاحتلال والاذلال”.

وأكد جيفين “في اليوم الذي سيتم فيه رواية قصة هذا الصراع، ستكونين انت عهد التميمي، حمراء الشعر مثل داوود الذي صفع جالوت، على نفس الصفحة مع جان دارك وهانا سينش وآن فرانك”.

وهانا سينش كانت فتاة يهودية واصبحت رمزاً في قتال النازيين ابان الحرب العالمية الثانية، وآن فرانك فتاة يهودية قتلت خلال المحرقة.

ورد ليبرمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجم جيفين وهو من ابرز كتاب الاغاني – للاطفال والكبار- في اسرائيل.

وقال “أصدرت تعليمات الى قائد اذاعة الجيش لوقف بث (اغنيات) او اجراء مقابلات مع يوناتان جيفين في كل البث، وادعو وسائل الاعلام في اسرائيل بالقيام بذات الشيء”.

وأضاف “دولة اسرائيل لن تمنح منبراً لسكير يقوم بمقارنة طفلة (فرانك) قتلت وقت المحرقة او محاربة بطلة (سينش) قاتلت النظام النازي مع عهد التميمي الشقية هاجمت جندياً”.

ورأى ليبرمان ان “سعي جيفين لاحتلال العناوين امر مقزز ومثير للغضب” مشيراً الى ان قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله اللبناني قد تكون موقعاً كثر ملائمة “للهراء” الذي ينتجه.

وتخضع اذاعة الجيش الاسرائيلي لقيادة رئيس اركان الجيش وبالتالي وزير الدفاع- لكن ليس في ما يتعلق بالمواد التي يتم بثها.

وأصدرت وزارة العدل الاسرائيلية بيانا أكدت فيه ان ليبرمان “لا يملك سلطة قانونية للتدخل في محتويات بث الاذاعة”.