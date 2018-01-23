كشف الكاتب الصحفي ومساعد رئيس تحرير صحيفة “الوطن” القطرية عبد الرحمن القحطاني، عن صدور توجيهات وزارية كويتية بإلغاء تراخيص حفلات عدد من الفنانين السعوديين، ومنع دخولهم للكويت في أعقاب تطاول المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ على وزير الشباب والرياضة الكويتي خالد الروضان ووصفه بالمرتزق.

وسائل إعلام كويتية : توجيهات وزارية للمسؤولين بإلغاء تراخيص حفلات الفنانين في مهرجان #هلا_فبراير

الذين اعادوا تغريدة #تركي_وناسة المسيئة للوزير خالد الروضان .. ومع عدم إصدار اي تراخيص مستقبلاً سواء لحفلات عامة أو خاصة

.#محشوم_خالد_الروضان pic.twitter.com/zVnMqC2hKE — عبدالرحمن القحطاني (@qahtani76) January 22, 2018

جاء ذلك في وقت طالب فيه مغردون كويتيون حكومتهم بالرد على تهجم وتطاول المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ، على وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان، ووصفه بـ”المرتزق”.

وقال “آل الشيخ” في تدوينته التي أشعلت موجة غضب ضده:” الروضان؛ باختصار؛ هو: الإرتزاق تحت مظلة المناصب وضد الحقائق المثبتة. لن يضر هذا المرتزق علاقات السعودية التاريخية بشقيقتها الكويت، وماقاله لا يمثل إلا نفسه، وكما قال شاعر مضر: والنفوس ان بغيت تعرفها ارم الفلوس”.

الروضان؛ باختصار؛ هو: الإرتزاق تحت مظلة المناصب وضد الحقائق المثبتة.

لن يضر هذا المرتزق علاقات السعودية التاريخية بشقيقتها الكويت، وماقاله لا يمثل إلا نفسه، وكما قال شاعر مضر: والنفوس ان بغيت تعرفها ارم الفلوس. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 22, 2018

وكان ناشطون قد فضحوا عدد من الفنانين السعوديين، حيث تداولوا على نطاق واسع صورا من حسابات هؤلاء الفنانين على تويتر، منهم (راشد الماجد ورابح صقر وماجد المهندس وعبد المجيد عبدالله) قاموا بإعادة تغريد تدوينة رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ التي هاجم فيها وزير الرياضة الكويتي خالد الروضان ووصفه بـ”المرتزق” في وقت واحد.

🔴الفنانين❌

لازم ينطقون بالنعل

رابح صقر👞

عبدالمجيد عبدالله👞

راشد الماجد👞

ماجد المهندس 👞 أنتم أغبياء وهذا حقكم من الكويت .. ماسمعتم عن براغش ..⁉️ pic.twitter.com/A3ysOdCwIG — أبو أحمد المطيري (@nawaaf95) January 22, 2018

يشار إلى أن هذا الموقف الهجومي والمتشنج ضد الكويت جاء على خلفية زيارة الوفد الكويتي برئاسة الروضان الى قطر ولقاء أميرها تميم بن حمد لتقديم الشكر للدوحة على موقفها لرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية.