في واقعة جديدة تعكس مدى تدني أخلاقه ونفاقه “المفضوح” مقابل عطايا “ابن زايد”، شن الداعية الإماراتي المجنس (الأردني الأصل) #وسيم_يوسف هجوما عنيفا على مناصري قطر في دول الخليج، متسائلا “لماذا يدعمون قطر ويدافعون عنها وهم من دول أخرى”.

وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) هاجم وسيم يوسف مناصري قطر ووصفهم بالمأجورين وكال لهم السباب قائلا:”حينما يتكلم #قطري يدافع عن #تنظيم_الحمدين_الإرهابي لا ألومه ربما غُرر به أو يخشى التعذيب من الأجهزة القمعية في #قطر .. لكن يأتي رجل من دولة أخرى ليدافع عن #تنظيم_الحمدين_الإرهابي فهذا تيس مستعار .. وناعق مستأجر”

حينما يتكلم #قطري يدافع عن #تنظيم_الحمدين_الإرهابي لا ألومه ربما غُرر به أو يخشى التعذيب من الأجهزة القمعية في #قطر .. لكن يأتي رجل من دولة أخرى ليدافع عن #تنظيم_الحمدين_الإرهابي فهذا تيس مستعار .. وناعق مستأجر .. — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) January 22, 2018

ودون في تغريدة أخرى متمنيا قلب نظام الحكم في قطر”اللهم ارزق #قطر ربيعاً عربياً ..”

النشطاء الذين شنوا هجوما عنيفا جدا على العنصري وسيم يوسف (طبال ابن زايد)، أشاروا في تغريداتهم أن كلامه وتصريحاته هذه غير مستغربة فمثله لا يعرف معنى مناصرة الحق لأجل الحق فقط.. حسب وصفهم، فهو تحركه “الدراهم” ويميل معها أينما مالت.

احنا الأردنيين.. بحب احكيلك بلهجة اربد عروس شمال الأردن… انك انسان ذو أوجه متعددة… وبحب اخاطبك بلهجتنا انك انسان سقيطة… وشوهت صورة الأردنيين… وبعت الآخرة بالدراهم… أوقعت وزدت الفتنة بين اخواننا الخليجيين… بدل ما تحكي كلام يهدئ النفوس…

باختصار الاردن يتبرأ منك… — Ali Daqamseh علي دقامسه (@AliDaqamseh) January 22, 2018

تراك انت المقصود بالتيس المستعار والناعق المستأجر.انتبه — سعيد بن شميعه (@stofiq32_1) January 22, 2018

حينما يهاجم إماراتي نظام الحمدين ما الومه من حقه الدفاع عن بلده أما شخص معه ثلاث جنسيات!

ويتكلم عن الوطنية والانتماء .. صعبة — الحقباني (@alhqbany1) January 22, 2018

عيل هل هاي الفاظ داعيه و شيخ دين ؟ الله المستعان. — حَليمه| Halima 🕷 (@h_moh9) January 22, 2018

وفي التغريدات تبرأ أردنيون من صبي ابن زايد، موضحين أنه وأمثاله من المنافقين الذين باعوا دينهم وآخرتهم بدراهم “عيال زايد” لا يمثلون الشعب الأردني.

لا يوجد ناعق مستأجر مثلك وثكلى مستأجرة بحالك اردني يدافع عن حكام الإمارات الصهاينة بأجرة أما المدافعون عن قطر فهم يدافعون عن حق الشعوب في الوعي والتحرر والإنعتاق من ظلم الحكام — عبدالرحمن جزائري (@ABDERRAHMANE362) January 22, 2018

حياك الله ، الله يكرم الاردنيين (النشاما) عن هذا الساقط المأجور — هيبة ملك (@Haybat_Almalik) January 22, 2018

طيب سأكلمك بلغة محترمة ومؤدبة

كيف تسمى الشخص القادم من دولة أخرى يدافع بشراسة عن نظام يشهد العالم على جرائمه والمآسي التي ارتكبها وفوق هذا يستخدم الدين مطية لتبرير آثام أسياده

إعمل بين الفينة والأخرى تحديث لذاكرتك يا وسيم حتى لا تنسى من أين أتيت ولا أين كنت قبل فترة عسى أن تعتبر — سليمان حاج ابراهيم (@slimanetalk) January 22, 2018

ذكرتني بمن كان يطوف في بيت الله العتيق طالبا للجنسية بدل ان يطلب العفو والعافية في الدنيا والآخرة فهذا الاخر مثله مثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث — Eng. Ali Al-Saadi (@aj_alsaadi) January 22, 2018

وعن السباب الذي وجهه داعية “ابن زايد” لمناصري قطر من أهل الخليج، قال ناشطون إن وسيم يوسف يصف نفسه فهو بالفعل تيس مستعار وناعق مستأجر كما ذكر هو تحديدا فقد شهد على نفسه.

يوصف نفسه — عمري قطر..🇶🇦 (@qataryaa8) January 22, 2018

هو يتغابى وينسى أن الناس تعيش عصرها وتتابع كل شيء ولا يمكن أن يضحك عليها أي كان بكلام تافه — سليمان حاج ابراهيم (@slimanetalk) January 22, 2018

ولَك حسستني انك اماراتي من عيلة نهيان يالطقيعه ما انت معروف اصلك يا معفن اتحداك وقدام الكل اذا بتحصل بقطر سجين واحد سياسي والله كل الي بتقوله انت نسخه عن حكومة مبز وإذا في تيس انا اقولك أتحسس على رأسك راح تحس قرونك طالعه — mohammed khaer (@mohdkhaer) January 22, 2018

ويبدو أن قادة الحصار قد صدمهم موقف الشعوب الخليجية من نصرة قطر ورفض الحصار الجائر، فأطلقوا كلابهم في الفضاء الإلكتروني لمهاجمة هؤلاء الذين ينصرون الحق لأجل الحق فقط كما يرون دون أن يكون لهم أي مصلحة.