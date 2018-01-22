فجّرت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت أن نادي تشيلسي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع النجم الجزائري إسلام سليماني، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني الحالي.

وقالت الصحيفة إن المدير الفني لنادي تشيلسي، الإيطالي أنطونيو كونتي، وضع سليماني في لائحة اللاعبين الذين ينوي استهدافهم خلال “الميركاتو” الشتوي الحالي، ضمن مساعيه “اليائسة” قصد تدعيم خط هجوم الفريق.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن مسؤولي تشيلسي تقربوا من نظرائهم في نادي “الثعالب” من أجل حسم صفقة سليماني، مشيرة إلى أن “بروفايل” اللاعب يناسب خطط المدير الفني أنطونيو كونتي، فضلاً عن أنه بإمكانه المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويقف سليماني على أعتاب الرحيل عن نادي ليستر سيتي، بسبب خروجه من مخططات المدير الفني الفرنسي كلود بويل، الذي أعلن مؤخراً أنه يمتلك 6 مهاجمين في الفريق، ويريد التخلي عن واحد منهم على الأقل، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق باللاعب الجزائري سليماني.

وكان سليماني قد انتقل مقابل مالي كبير بلغ 29 مليون جنيه إسترليني من سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى قلعة “كينغ باور” عام 2016، ولم يسجل سوى ثمانية أهداف في 25 مباراة خاضها بين أساسي ولاعب بديل.

كما أن هداف المنتخب الجزائري لم يبدأ أي مباراة في التشكيلة الأساسية منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، كما غاب عن المباراة التي فاز فيها فريقه بثنائية نظيفة السبت على نادي واتفورد في الدوري.

وبحسب الصحيفة فإن نادي ليستر سيتي مستعد لتخفيض مطالبه المالية لبيع سليماني إلى تشيلسي، مؤكدة أن نادي “الثعالب” يرفض رفضاً مطلقاً إعارته.