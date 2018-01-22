تحدثت الأميرة السعودية بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، للمرة الأولى عن أزمة بلادها مع قطر.

وقالت الأميرة السعودية، في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي سي سي”، إنه رغم أن الأزمة بين المملكة وقطر، تفجرت حديثا، لكنها موجودة على الساحة منذ فترة طويلة.

وتابعت الأميرة السعودية، “كنت متابعة للعلاقات بين البلدين، تابعت كيف تشكلت الأزمة تصاعديا عبر التاريخ الحديث لقطر، ولم أتفاجئ من استفحالها”.

وكانت الأميرة السعودية قد تطرقت إلى التغييرات، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقالت إن المملكة قد تكون غير مستعدة لاستقبالها حاليا.

لكنها عادت وقالت إن المرأة السعودية لا تزال تحتاج إلى المزيد من الحريات، مضيفة “منح قيادة المرأة للسيارات ليس الحل، في ظل غياب قوانين تحمي المرأة لأن المرأة لا تستطيع التمتع بهذه الحريات”.

وقالت الأميرة بسمة إنها ورغم تأييدها لعاصفة الحزم في البداية، إلا أنها غيرت موقفها من الحرب في اليمن، بسبب الثمن والأعباء التي تحملتها المملكة في هذه الحرب، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني.

وأوضحت خلال حوارها مع برنامج “بلا قيود” أنها غيرت موقفها من “عاصفة الحزم”، بسبب طول الأزمة وأنها كانت تتوقع أن تتوقف الحرب سريعا.