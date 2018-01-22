شن الكاتب والباحث العماني زكريا المحرمي هجوما عنيفا على دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في أعقاب نشرها خريطة في متحف اللوفر بأبو ظبي أظهرت ضمها لمحافظة مسندم العمانية إلى حدودها، مؤكدا بأن العمانيين الذين دقوا أعناق البرتغاليين وكسروا “خشم” الفرس قادرون على تأديب “الصغار”.

وقال “المحرمي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” عمان دقت عنق البرتغاليين وكسرت خشم الفرس وقطعت دابر الشيوعيين؛ العمانيون أهل أخلاق واحترام ولكن من يفكر في العبث بأرضهم فإنهم لن يتوانوا عن تأديب الصغار”.

عمان دقت عنق البرتغاليين وكسرت خشم الفرس وقطعت دابر الشيوعيين؛ العمانيون أهل أخلاق واحترام ولكن من يفكر في العبث بأرضهم فإنهم لن يتوانوا عن تأديب الصغار — زكريا المحرمي (@almuharrmi) ٢١ يناير، ٢٠١٨

يشار إلى أنه بعد أن قامت الإمارات بحذف قطر من على خريطة للخليج عرضت بمتحف “لوفر أبو ظبي” وبررت الأمر بأنه (هفوة غير مقصودة)، لفت ناشطون إلى أن ذات الخريطة ظهر بها محافظة “مسندم” العمانية داخل حدود الإمارت، ما أثار غضبا واسعا في سلطنة عمان.

وشن الناشطون هجوما عنيفا على الإمارات والقائمين على متحف لوفر أبوظبي، مشيرين إلى تعمد الإمارات ادعاء ما ليس لها، مؤكدين بأن ذلك ناجم ربما عن عقدة نقص لديها.