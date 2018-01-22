في خطوة تدخل في إطار المكايدة السياسية فقط خاصة بعد توتر العلاقات التركية-الإماراتية مؤخرا في أعقاب إساءة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد لتركيا ورموزها بإعادة نشر تغريدة مسيئة، علق وزير الدولة لشؤون الخارجية، الإماراتي، أنور قرقاش، على العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا في مدينة عفرين السورية ضد الوحدات الكردية، مما أثار ضده موجة من الاستنكارات.

وقال “قرقاش” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” التطورات المحيطة بعفرين تؤكد مجددا ضرورة العمل على إعادة بناء وترميم مفهوم الأمن القومي العربي على أساس واقعي ومعاصر، فدون ذلك يهمش العرب وتصبح أوطانهم مشاعا.”

التطورات المحيطة بعفرين تؤكد مجددا ضرورة العمل على إعادة بناء وترميم مفهوم الأمن القومي العربي على أساس واقعي ومعاصر، فدون ذلك يهمش العرب وتصبح أوطانهم مشاعا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢١ يناير، ٢٠١٨

وتساءل المغردون عن هذا “القلق المفاجيء” لقرقاش على الأمن القومي العربي عندما تعلق الأمر بتركيا، بينما غاب هذا “القلق” فيما يخص التدخل الإيراني والروسي و الأمريكي في سوريا.

كما تساءل معلقون عن مفارقة حديث “قرقاش” عن الامن القومي العربي، بينما العملية العسكرية التركية، التي وصفت بـ“غضن الزيتون” تستهدف وحدات كردية مسلحة، تدعمها أمريكا، تقول أنقرة نها تستهدف أمنها القومي وهي امتداد لحزب العمال الكردستاني، المصنف دوليا، بما في ذلك في واشنطن، كمنظمة إرهابية.

واعتبر آخرون أن تعليق “قرقاش” لا يعبر عن حرص حقيقي على الأمن القومي، إنما عن تصيد واستهداف إماراتي آخر لتركيا لموقفها الرافض لحصار قطر.

انت اعلم يا معالي الوزير ان الاعراب لا يستطيعون الا قتال العرب

فكيف تبنون مفهوم الامن العربي وانتم

دمرتم عواصم العروبه في الشام وبغداد وصنعاء

اهل بعد هذه العواصم ستجدون قوة تحفظ الامن العربي — ساره (@x2MOTodIjLU9UUs) ٢١ يناير، ٢٠١٨

معاليك

تتحدث عن عفرين؟؟؟

ماذا عن حُمُّص وحلب وادلب وريف دمشق ودرعا وسوريا ونصف مليون شهيد وسته ملايين مشرد ومليون معاق ونصف مليون مفقود ودمار يقدر بثلاثمائة مليار

الان علينا التفكير بالامن العربي

لننتظر قليلا أرجوك حتى تنتهي ايران من لبنان وسوريا والعراق واليمن والبحرين — Big B. (@Syr2013) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

يا سعادة الوزير أين الأمن القومي العربي من الجزر الإماراتية المحتلة من إيران و إلا الأمن القومي العربي خاص بعفرين فقط — بوعبدالله (@Teamkw3) ٢١ يناير، ٢٠١٨

صح النوم يادكتور

سوريا كلها مشاعة لها اكثر من اربع سنوات وليست عفرين فقط

الروس والفرس يسرحون ويمرحون فيها حتى الصهاينة استباحوها — عبدالله صالح الصعب (@abuyzeed77) ٢١ يناير، ٢٠١٨

روح حرر ٣ الجزر الأول هههههه بلادكم محتلة يا مخنوث — Samy Qaid قائد☥ (@samy_qaid) ٢١ يناير، ٢٠١٨

٧ سنوات وسوريا محتله من ايران وروسيا ولم تتكلم الا عندما تدخل الاتراك الحين عرفت عن الامن القومي العربي سوبهان الله — فهد المري (@bb525a) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

ماذا عن الجزر الثلاثة التي تحتلها ايران ياهذا وماذا عن التدخل الايراني الروسي الامريكي ووجودهم في سورية ام ازعجتكم تركيا — حسام أبو عبدالرحمن (@hosammm77) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

لا شك أن تركيا تريد مصلحة قومية لها من معركة #عفرين

لكن أظن أن الحديث عن اهتزاز مفهوم الأمن القومي العربي بعد هذه المعركة وهو الميت منذ سبع سنوات تدخل فيها من هب ودب في سوريا

ما هو إلا تصفية حسابات بينكم وبين الأتراك

لا هو حب بالاكراد ولا بسوريا ولا بالأمن القومي العربي — Malk Hasan (@malkhsn83) ٢١ يناير، ٢٠١٨