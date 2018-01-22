نشرت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد الإسباني على فيسبوك، فيديو جديد، أظهر اصابة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الخطيرة، خلال المباراة التي جمعت فريقه مع نادي ديبورتيفو لاكورونيا ضمن مباريات الدوري الإسباني، مساء الأحد.

وبيّن الفيديو مدى خطورة الإصابة التي تعرّض لها النجم البرتغالي، والتي جاءت عندما حاول مدافع الفريق الخصم إبعاد الكرة بقدمه من أمام رأس كريستيانو، ليصطدم حذاؤه برأس اللاعب البرتغالي بعدما دخلت الكرة الشباك، فيما سالت الدماء على وجهه.

وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن ردود فعل والدة وصديقة كريستيانو رونالدو عقب تعرضه للإصابة في الوجه.

وضعت والدة النجم البرتغالي يدها على وجهها فور رؤية الدماء في وجه نجلها داخل الملعب، فيما أصيبت جورجينا رودريجيز صديقة اللاعب بصدمة كبيرة من الإصابة الدموية.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أحرز هدفين في مهرجان السباعية التي أطلقها ريال مدريد في شباك لاكرونيا .

جدير بالذكر أن إصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو تطلبت “3 غرز” بعد الإصابة التي تعرض لها في الوجه.