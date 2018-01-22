تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة قديمة للداعية الإماراتي (الأردني الأصل) إمام وخطيب مسجد زايد، وسيم يوسف، أثارت سخرية “تويتر”. وسيم يوسف،

ووفقا للصورة المتداولة فقد ظهر وسيم يوسف الذي أطلق عليه النشطاء لقب “شيخ النفاق”، بملابس رثة مرتديا “سوارا” في يده ومعلقا سلسلة في رقبته، مما يؤكد استخدامه الدين كمطية لتحقيق أحلامه من جمع للاموال والتقرب لأصحاب السلطة.

الله يرحم أيام زمان يا وسيم

تتذكر و لا نذكرك أيام الثانوية العامة و الجامعة !

أيام أسوار اليد و عقد الرقبة و التفحيط فى الحواري وراء الفتيات

” الحمد لله على نعمة الإسلام “#وسيم_يوسف#أبوظبي pic.twitter.com/DS1Xyqz2Mf — سياسي إماراتي ساخر (@hbhuae) ٢٠ يناير، ٢٠١٨

من جانبهم، سخر المغردون من صورة “وسيم يوسف”، مؤكدين بأنها دليل قاطع على تربيته، مشيرين لاستخدامه الدين للضحك على حكام الإمارات.

يعني من صغره هو فاسد ، واضح أن تربيته كانت على الأخلاق والدين والسماحة وقول الحق . — يعقوب الوحيدي (@yaqoob_2252) ٢١ يناير، ٢٠١٨

مايهم شنو كان ماضي الانسان

المهم الحضار والزلمة للأسف من سيء إلى أسوأ

خذا من القرآن وسيلة للتلاعب في الدين — Abdullah (@7ekayaat) ٢١ يناير، ٢٠١٨

كيف شيخوه مادري حتى تفسير الاحلام مش له لكن مشى نفسه وضحك عليهم انتوا شفتوا صورته ايام الخنث سلسله وقلب وحلق والخافي اعظم ابذمتكم هذا متربي والا من بيت دين وتقى الله ماشفناه بالعقل عرفناه لكن يالله في الخليج كل من يلعب ويضحك علينا من هالزلموكات وغيرهم يالله نصيبنا على الله — افريح (@fraiiih) ٢١ يناير، ٢٠١٨

سبحان الله هالحين صار عالم وهو ماحفظ ولا جزء عما — القصيميه (@qsm20000) ٢١ يناير، ٢٠١٨