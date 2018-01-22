تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة قديمة للداعية الإماراتي (الأردني الأصل) إمام وخطيب مسجد زايد، ، أثارت سخرية “تويتر” وسيم يوسف،

 

ووفقا للصورة المتداولة فقد ظهر وسيم يوسف الذي أطلق عليه النشطاء لقب “شيخ النفاق”، بملابس رثة مرتديا “سوارا” في يده ومعلقا سلسلة في رقبته، مما يؤكد استخدامه الدين كمطية لتحقيق أحلامه من جمع للاموال والتقرب لأصحاب السلطة.

من جانبهم، سخر المغردون من صورة “وسيم يوسف”، مؤكدين بأنها دليل قاطع على تربيته، مشيرين لاستخدامه الدين للضحك على .